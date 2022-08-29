Уроженец Чечни рассказал о смерти родственников после пыток

Жители Чечни Аюб Алхазов и Рамзан Тазабаев умерли от последствий пыток, пережитых в отделе полиции в Чечне. Об этом Кавказ.Реалии рассказал уроженец республики Мубарик Алхазов, которому они приходились дядей и тестем.

Аюб Алхазов умер 20 августа, но известно об этом его племяннику и невестке проживающим в Германии стало только недавно. После издевательств в отделе полиции у него начались проблемы с почками. Несмотря на тяжелое физическое состояние и продолжающуюся несколько месяцев реабилитацию сотрудники правоохранительных органов Чечни продолжали приходить домой к 60-летнему Алхазову.

"В январе задержали отца жены и моего дядю. Через неделю после пыток скончался мой тесть, ему было 47 лет. А несколько дней назад умер мой дядя. После пыток в отделе полиции он говорил, что, если они еще раз его задержат, он просто не выдержит и умрет. Он говорил, что у него нет сил выдержать пытки", - рассказал журналистам Мубарик Алхазов.

Хава Тазабаева и Мубарик Алхазов – супруги из чеченского села Кошкельды, в 2018 году похищенные сотрудниками Гудермесского РОВД. Несколько недель они провели в секретной тюрьме, где к ним применяли пытки и сексуальное насилие. Полицейские требовали от супругов признаний, что именно они вывесили на одном из сельских зданий флаг запрещенного в России "Исламского государства". Семья отвергла обвинения, но из-за угроз родным Мубарик все же согласился оговорить себя. После освобождения они покинули Россию. В Германии Алхазов и Тазабаева свидетельствовали о пытках, однако им отказали в убежище.