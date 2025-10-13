Увольнение министра в Абхазии может быть связано с ДТП

Президент самопровозглашённой республики Абхазия Бадра Гунба уволил министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба.

Аджба занимал должность министра с 2016 года. Временное исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя министра – Каму Адзинба.

В сообщении не указана причина увольнения, однако, по данным СМИ, оно может быть связано с дорожно-транспортным происшествием. Об этом, в частности, пишет «Эхо Абхазии». По информации телеграм-канала, находившийся в нетрезвом состоянии Аджба около Бомборского поста сбил насмерть человека – Гарика Камлия.