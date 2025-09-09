В Абхазии ливень вызвал подтопления и перебои с электричеством

Ранним утром 9 сентября сильные дожди привели к затоплению улиц и дворов в Сухуми. В нескольких многоэтажных домах оказались подтоплены квартиры.

По поручению мэра Тимура Агрба коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Часть города осталась без света: молния повредила линию электропередачи в микрорайоне Маяк. Сообщается о «локальных отключениях» в разных районах города, в том числе в центре. В ряде мест подстанции оказались затоплены, а заторы мешают доступу к ним.

Администрация Сухумского района предупредила о риске выхода рек из берегов и рекомендовала жителям ограничить передвижение и не пересекать подтопленные дороги.

Затруднения возникли и на дорогах: под мостом в районе вокзала застрял автомобиль, несколько светофоров не работают. Движение в городе осложнено.