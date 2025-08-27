Accessibility links

В Абхазии назначены выборы в органы местного самоуправления

Иллюстративное фото
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба подписал указ о назначении выборов в органы местного самоуправления.

Как сообщила пресс-служба абхазского лидера, выборы состоятся 8 ноября 2025 года. Указ издан в соответствии с законом «О выборах в органы местного самоуправления».

Предыдущие выборы в органы местного самоуправления проводились 11 апреля 2021 года. Полномочия депутатов городских и районных собраний продлевались «в связи с совпадением даты выборов президента с выборами в органы местного самоуправления».

