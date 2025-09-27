В Абхазии отмечают «День освобождения Сухума»

В самопровозглашенной республике Абхазия 27 сентября отмечают «День освобождения Сухума». В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в 1992-93 годах.

Почтить память погибших сюда пришли президент самопровозглашённой республики Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, а также руководитель Администрации президента Беслан Эшба, депутаты парламента, члены правительства, ветераны войны, добровольцы и родственники погибших, сообщают местные паблики.

«27 сентября 1993 года столица Абхазии была освобождена. Этот день стал переломным моментом в Отечественной войне народа Абхазии. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Их подвиг бессмертен. Их кровь навсегда впиталась в землю Абхазии, а их имена навечно вписаны в историю нашего народа. Сегодня Сухум — это сердце Абхазии, символ нашей независимости и нашего будущего. Наша столица становится всё красивее, всё современнее, сохраняя при этом свою душу и историю», – говорится в обращении Бадры Гунба, опубликованном его пресс-службой».

Война в Абхазии началась 14 августа 1992 года длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.

К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек – было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.