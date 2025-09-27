В день падения Сухуми на административных зданиях приспущены государственные флаги

На государственных зданиях Грузии приспущены государственные флаги в связи с днем падения Сухуми и в память о погибших в войне в Абхазии.

Война в Абхазии началась 14 августа 1992 года длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.

К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек – было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.

В 2008 году после открытого вооруженного конфликта с Грузией правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.

В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня отмечается «День освобождения Сухума».