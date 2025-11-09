В Абхазии подводят итоги муниципальных выборов

В самопровозглашённой республике Абхазия подводят итоги прошедших 8 ноября выборов в органы местного самоуправления. Голосование прошло при низкой явке избирателей.

По данным «Нужной газеты», в выборах приняли участие примерно 30% абхазских избирателей. Картина по районам выглядит так:

Гагрский район – 25 %,

Гудаутский район – 30 %,

Гульрипшский район – 28 %,

Очамчирский район – 32 %,

Ткварчельский район – 30 %,

Гальский район – 34 %.

«Абхазский вестник», поддерживающий абхазского лидера Бадру Гунба, пишет, что сторонники власти получают 76% мандатов на выборах – «абсолютное большинство мандатов». Напомним, что в работе данного ресурса, предположительно, принимали участие российские политтехнологи.

По информации телеграм-каналов, власти не добились успеха в Гудаутском районе и Пицунде. Об этом, в частности, пишет оппозиционный ресурс RESPUBLICA.

«Провластные телеграм-рупоры уже рапортуют о «76-процентной победе». Этот жанр в Абхазии, похоже, становится классикой. Помнится, совсем недавно Аслан Бжания вещал то же самое про парламент – и чем это закончилось, все помнят. То, что история никого ничему не учит – ладно, уже поняли. Но с математикой-то что произошло, друзья?

Если верить вашим «отчётам», 76 % депутатов – это 122 человека. Но, по вашей же информации, всего от т. н. «провластных» организаций кандидатов было чуть больше 60, и больше половины из них провалились. Особенно эффектно это смотрелось в Гудаутском районе и Пицунде. Как в итоге вы насчитали 122 человека? Умножали каждого на троих?

И смешнее всего то, что многие из тех, кого вы на скорую руку записали в «Команду Абхазии», вообще к вам никакого отношения не имеют. И совсем скоро это станет очевидно – при избрании председателей собраний и глав районов. Вот тогда и начнётся реальность.

Мы понимаем: гастарбайтерам надо отчитаться перед начальством за потраченные миллионы. Но не до такой же степени, чтобы превращать арифметику в политическую фантастику».