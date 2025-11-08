В Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления

В самопровозглашенной республике Абхазия проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени.
Как пишет «Апсныпресс», всего кандидатами в депутаты Сухумского городского и семи районных собраний выдвинуто 288 человек.
- На 19 мест в Сухумское городское собрание претендует 41 человек, 15 человек баллотируются повторно.
- Гагрское районное собрание – 49 кандидатов на 25 мест.
- Гудаутское районное собрание – 51 кандидат на 29 мест.
- Сухумское районное собрание – 28 кандидатов на 15 мест.
- Гульрипшское районное собрание – 30 кандидатов на 15 мест.
- Очамчирское районное собрание – 54 кандидата на 32 места.
- Ткварчельское районное собрание – 21 кандидат на 15 мест.
- Гальское районное собрание – 14 кандидатов на 11 мест.
Выборы не проводятся в Очамчирское районное собрание по Елырскому избирательному округу № 28 – они перенесены на 6 декабря. О причинах не сообщается.
Выборы стали причиной острых дискуссий: оппозиция обвиняла власть в подкупе избирателей и вмешательстве иностранных специалистов в ход народного волеизъявления. Перед выборами стало известно о выдворении российских политтехнологов, которые помогали провластным кандидатам, из Абхазии.
