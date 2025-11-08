В Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления

В самопровозглашенной республике Абхазия проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени.

Как пишет «Апсныпресс», всего кандидатами в депутаты Сухумского городского и семи районных собраний выдвинуто 288 человек.

На 19 мест в Сухумское городское собрание претендует 41 человек, 15 человек баллотируются повторно.

Гагрское районное собрание – 49 кандидатов на 25 мест.

Гудаутское районное собрание – 51 кандидат на 29 мест.

Сухумское районное собрание – 28 кандидатов на 15 мест.

Гульрипшское районное собрание – 30 кандидатов на 15 мест.

Очамчирское районное собрание – 54 кандидата на 32 места.

Ткварчельское районное собрание – 21 кандидат на 15 мест.

Гальское районное собрание – 14 кандидатов на 11 мест.

Выборы не проводятся в Очамчирское районное собрание по Елырскому избирательному округу № 28 – они перенесены на 6 декабря. О причинах не сообщается.

Выборы стали причиной острых дискуссий: оппозиция обвиняла власть в подкупе избирателей и вмешательстве иностранных специалистов в ход народного волеизъявления. Перед выборами стало известно о выдворении российских политтехнологов, которые помогали провластным кандидатам, из Абхазии.