В аэропорту Кабула возобновились эвакуационные рейсы

Эвакуационные полеты из Афганистана возобновились в пятницу, 27 августа, на следующий день после того, как в кабульском аэропорту произошел взрыв.

С середины августа, после захвата Кабула движением «Талибан» (признано в России террористическим, его деятельность запрещена) США и их союзники эвакуировали из Афганистана более 100 тысяч человек. Талибы разрешили странам Запада вывезти свои миссии, но заявили, что военные должны покинуть аэропорт Кабула, откуда идет эвакуация, к 31 августа.

Как сообщил в пятницу представитель Минобороны, США эвакуировали более пяти тысяч американцев. По данным Госдепартаменты, в Афганистане остается более тысячи граждан Соединенных Штатов. Как сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, с ними уже связались и дали инструкции, как добраться до аэропорта Кабула.

Германия прекратила эвакуационные полеты в четверг, 26 августа. Военные вывезли более пяти тысяч человек, среди которых более четырех тысяч – афганцы. Под данным МИД, в стране остаются около 300 граждан Германии. Ранее власти ФРГ заявляли, что в эвакуации нуждаются 10 тысяч человек – это сотрудники германской миссии из числа афганцев, журналисты и правозащитники.

Великобритания проводит завершающую стадию эвакуации людей из Кабула. Приоритет отдается британским гражданам, лицам с разрешением на выезд и тем, кто уже находится в аэропорту афганской столицы. Великобритания эвакуировала почти 14 тысяч человек, включая граждан Афганистана. Это вторая по массовости авиаперевозка военно-воздушных сил с 1949 года, со времен блокады Западного Берлина.

Остальные западные страны продолжают вывозить свои миссии и сотрудничавших с ними афганцев.

Власти США заявляют, что до крайнего срока вывода иностранных войск, наступающего в следующий вторник, могут последовать новые террористические атаки.