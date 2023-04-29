В аннексированном Севастополе горит нефтебаза – в нее попал дрон

В аннексированном Севастополе после взрыва загорелся резервуар с топливом. По предварительной информации, в него попал беспилотник. Об этом сообщил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, ему присвоен четвертый класс опасности. Никто из людей не пострадал. Гражданским объектам, по уверениям властей, пожар не угрожает. Огонь тушат 18 пожарных расчетов, ожидается прибытие пожарного поезда.

По словам Развожаева, работы по тушению нефтебазы «еще на много часов». Роспотребнадзор проводит замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара.

Ранее на этой неделе Развожаев сообщал об атаке на Севастополь надводных беспилотников. Тогда никакие объекты повреждены не были.

После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты в аннексированном Крыму и на территории России. В феврале 2023 года после удара беспилотниками загорелась нефтебаза в Туапсе, в ноябре 2022 года дроны атаковали нефтехранилища в Брянской и в Орловской областях.