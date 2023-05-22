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В Беларуси помилован бывший главред NEXTA Роман Протасевич
В Беларуси помилован бывший главный редактор оппозиционного издания NEXTA Роман Протасевич, недавно осуждённый к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщило государственное агентство БелТА.
В начале мая суд в Минске признал Протасевича виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Прокуратура требовала для него десять лет лишения свободы. Ранее ему ужесточили обвинение, добавив статью о руководстве экстремистским формированием.
Двум другим обвиняемым по делу NEXTA суд вынес приговор заочно. Степан Путило получил 20 лет лишения свободы, Ян Рудик – 19 лет лишения свободы.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Его создатели – Степан Путило и Роман Протасевич – жестко критиковали действия сотрудников полиции и лично Александра Лукашенко по отношению к гражданам. Оба были внесены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, после чего покинули страну.
- Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил, что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией "Системная правозащита". Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался её помиловать. Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.
- Верховный суд Беларуси объявил телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и Luxta «террористической организацией». Теперь их деятельность запрещена на территории страны.
Другие новости дня
Алиев: подписание азербайджано-армянского мирного соглашения неизбежно
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неизбежным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
«Один миллион азербайджанцев в результате этой оккупации были изгнаны с родных земель, около 20 процентов наших территорий находились под оккупацией. На захваченных территориях оккупантами были разрушены, можно сказать, вся инфраструктура, здания, в том числе исторические памятники. Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно и со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам», – сказал он.
Алиев выразил надежду, что проведение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией «в конечном итоге принесет на Кавказ долгосрочный мир».
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- 23 апреля 2023 года Азербайджан заявил об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах и Армению. Минобороны РФ назвало действия Азербайджана «односторонними и несогласованными».
Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер Армении Никол Пашинян.
«Армения признаёт 86,6 тыс. кв. км Азербайджана и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тыс. кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тыс. кв. км Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт», – сказал Пашинян.
По словам главы армянского кабмина, у Еревана есть понимание, что Баку признает территориальную целостность Армении.
Как пишет ТАСС, он также призвал дать международные гарантии безопасности и соблюдения прав армян Нагорного Карабаха, выразив обеспокоенность, что в противном случае Азербайджан может провести этнические чистки в регионе.
Погранпункт РФ в Белгородской области, вероятно, был атакован
Утром в понедельник в ряде телеграм-каналов и СМИ, как российских, так и украинских, начали появляться сообщения об ожесточённых боевых столкновениях на российско-украинской границе между Белгородской и Харьковской областями.
В сети, в частности, появились видео предполагаемых ударов по контрольно-пропускному пункту на границе в Грайвороновском районе Белгородской области. На одном из видео на КПП въезжает танк под флагом Украины. Также появилось видео, предположительно снятое в самом здании КПП, на котором видно тело убитого военнослужащего. Аутентичность видео не подтверждена.
Ряд телеграм-каналов сообщил также о столкновениях в районе села Дроновка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в «информационной атаке на Белгородскую область, призывающую к панике». Он подтвердил факт обстрела Грайвороновского района, но сказал, что в его результате не было ни раненых, ни убитых. Власти, по его словам, не сообщали об эвакуации населения.
Украинские военные - как обычно бывает в случае утверждений об обстреле ими российской территории - сообщения не комментировали.
Русский добровольческий корпус - вооружённое формирование, созданное эмигрировавшими из России правыми активистами и сражающееся на стороне Украины - ранее заявил, что его бойцы вновь совершили рейд на российскую территорию. Корпус опубликовал видео, на котором вооружённые люди с эмблемой РДК позируют на фоне табличек с названиями сёл Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка. Безлюдовка расположена неподалёку от Шебекино в Белгородской области, Чуровичи - в Брянской, сёл с названием Любимовка в приграничных регионах несколько (в частности в Брянской и Курсккой областях).
В Южную Осетию доставят 2 тысячи доз вакцины от кори
В Южную Осетию до конца месяца доставят вакцину против кори. Об этом агентству «Рес» сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Алла Чочиева.
«Нами была закуплена годовая потребность в вакцине против кори в 2000 доз. Когда препарат для иммунизации будет доставлен, его распределят по медицинским учреждениям столицы и районов республики», – сказала Чочиева.
Как сообщалось ранее, в конце апреля в Южной Осетии зафиксировали первый лабораторно подтверждённый случай заражения корью у взрослого человека. На сегодняшний день выявлено еще два случая заболевания.
Пророссийский политик предложил выдвинуть премьера Грузии на Нобелевскую премию
Прокремлевский политик, председатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия предлагает выдвинуть кандидатуру премьер-министра Грузии на Нобелевскую премию мира. По словам Кварацхелия, роль Ираклия Гарибашвили в спасении мира во всем регионе неизмерима, «он грудью встал перед провокаторами» и заслуживает быть номинированным на Нобелевскую премию за «этот особый вклад».
Как пишет СОВА, политик заявляет, что «опасность войны никуда не делась, наоборот, обостряется. Поэтому главной заботой является поддержание мира». Правительство Грузии «борется» за то, чтобы война не произошла и не перекинулась на весь Кавказ, говорит он.
«Можно без преувеличения сказать, что роль премьер-министра Ираклия Гарибашвили неизмерима не только в Грузии, но и во всем регионе. Он грудью встал перед провокаторами, действующими за пределами или внутри нашей страны, и, рискуя своей жизнью и своей семьей, пытается и даже добивается сохранения мира, тем самым внося огромный вклад в гуманную работу по предотвращению глобальной войны для человечества. Я думаю, грузинский народ должен выдвинуть кандидатуру премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на высшую международную награду — Нобелевскую премию мира», — сказал Кварацхелия.
Пророссийский политик активизировался после того, как президент РФ отменил визовые ограничения для граждан Грузии и снял ограничения на полеты. Кварацхелия был среди пассажиров, которые прилетели из Москвы в Тбилиси самолетом авиакомпании «Азимут» в день возобновления авиасообщения. В международном аэропорту Тбилиси он заявил журналистам, что превратит Россию «из оккупанта в друга».
Правящая партия Греции выиграла выборы, но вероятен второй тур
Правящая партия Греции «Новая демократия» выиграла парламентские выборы, однако не смогла получить абсолютное большинство мест. В стране вероятен второй тур, поскольку лидер победителей – премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис – не планирует формировать коалиционное правительство.
«Новая демократия» получила 40,8% голосов избирателей, идущая следом оппозиционная «Сириза» – 20,1%. Таким образом правоцентристская партия Мицотакиса занимает 146 из 300 парламентских мест. Судя по официальной карте результатов, «Новая демократия» выиграла во всех округах, кроме одного – района Родопи.
Сегодня, 22 мая, президент Греции Катерина Сакелларопулу вручит Мицотакису мандат на формирование коалиционного правительства. Однако, по словам помощников премьер-министра, воспользоваться им он не планирует и рассчитывает на второй тур, поскольку результаты укрепили его мнение, что однопартийное правительство «более чем возможно».
«Народ захотел, чтобы Грецией управляло правительство большинства и «Новая демократия» без помощи других партий», – сказал Мицотакис в своей победной речи. Второй тур, если он состоится, пройдёт в июле – его победитель получит 50 бонусных мест в парламенте, а следовательно, если партия Мицотакиса повторит свой результат, она будет иметь абсолютное большинство.
Лозунгом «Новой демократии» на выборах был «Давайте закончим то, что мы начали». В своей программе Мицотакис обещал и дальше повышать зарплату бюджетникам, снижать налоги, уменьшать безработицу и стимулировать экономику, привлекая прямые иностранные инвестиции.
В свою очередь «Сириза», которая находилась у власти в 2015-2019 годах, предлагала больше поддерживать здравоохранение и образование. Партия сочла результаты выборов глубоко разочаровывающими и далёкими от тех, на которые рассчитывала. Лидер «Сиризы» Алексис Ципрас назвал их «крайне негативными».
В Армении сообщили о начале грузоперевозок между Батуми и Новороссийском
Между Россией и Грузией по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск начаты грузовые перевозки по морю, сообщило армянское информагентство «Арменпресс» со ссылкой на директора компании C&M International Давида Илояна.
По его словам, в этом направлении уже были осуществлены две грузоперевозки. Рейсы, предположительно, будут еженедельными.
«На сегодняшний день наш корабль может перевозить 350 контейнеров. 18 апреля мы успешно завершили первую перевозку. Планируем один регулярный еженедельный рейс между Новороссийском и Батуми и обратно. Параллельно спросу, по мере необходимости мы сможем увеличить количество перевозок в 2-3 раза. Сейчас самое главное - осуществлять регулярные, стабильные перевозки раз в неделю», – подчеркнул Давид Илоян.
В Ереване говорят, что новый маршрут – альтернатива дороги через Верхний Ларс.
«Мы можем гарантировать стабильные сроки и стабильные цены на грузоперевозки, что во многих случаях невозможно в случае перевозки грузов наземным путем. При больших потоках грузовых автомобилей пропускной способности Верхнего Ларса бывает недостаточно, постоянно возникают проблемы. Экспортеры или импортеры не могут вовремя доставить продукцию своим партнерам. В случае морского пути таких проблем не будет. У нас был лишь один путь - Верхний Ларс, сегодня есть и второй», – сказал Илоян, добавив, что если часть грузоперевозок будет осуществляться морским путем, то уменьшится и поток автомобилей на Верхнем Ларсе, в результате и туристам будет легче передвигаться.
В грузинском правительстве сообщение армянской компании пока не комментировали.
- Ранее армянская сторона не раз заявляла о скором запуске паромной переправы из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе.
- В августе 2022 года в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии заявили, что Армения обратилась к грузинской стороне с просьбой об открытии паромной переправы с Россией из-за большой загруженности на КПП «Верхний Ларс». В Тбилиси напомнили, что Армения не имеет выхода к морю и «традиционно использует порты Грузии» для ведения международной торговли. Грузинские власти также заявили об обязательствах страны по международной Конвенции о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю. В конце августа в Минэкономики заявили, что Грузия завершила консультации с транспортными компаниями по вопросу открытия паромной переправы с Россией.
- В ноябре прошлого года министр экономики Армении Ваан Керобян назвал причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию. По его словам, оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Компания, говорил Керобян, не ответила, за какое время примет решение пропустить или не пропустить тот или иной груз.
В Абхазии почтили память жертв Кавказской войны
В Абхазии накануне, 21 мая почтили память жертв Кавказской войны, завершившейся 159 лет назад. Об этом пишет агентство «Апсныпресс».
Мероприятия начались с конного шествия. Кавалькада конников во главе с факелоносцами в национальных одеждах направилась от сухумской площади имени Сергея Багапша к памятнику махаджирам на набережной, где пришедшие почтили минутой молчания память жертв трагических событий XIX века.
Цветы к памятнику махаджирам возложили президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, депутаты парламента, члены правительства, потомки махаджиров, вернувшиеся на родину, представители общественности, студенты и школьники.
В память о жертвах Кавказской войны была зажжена традиционная поминальная свеча Ащамака, разожжен Нартский костер. После этого на воду были опущены венки.
Раньше этот день в Абхазии отмечали 31 мая, но с 2011 года он отмечается 21 мая. 31 мая 1990 года на Набережной Махаджиров заложили памятный камень. А в сентябре 2010 года на месте камня установили памятник абхазским махаджирам – жертвам Кавказской войны XIX века.
Россия нанесла удар по Днепропетровской области Украины
Российская армия нанесла удар дронами и ракетами по Днепропетровской области Украины в ночь на 22 мая. Ранено не менее восьми человек, повреждены жилые дома, автомобили, частное предприятие, здание спасательного подразделения. Об этом в своём телеграм-канале сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, украинские военные сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. Однако, в результате удара пострадал 27-летний местный житель, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также в лечебные учреждения с ранениями попали две жительницы региона 52 и 70 лет. Сообщается о двух возникших пожарах. Издание «Зеркало недели» сообщает, что ночью в Днепре прогремело не менее 40 взрывов.
- В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
SpaceX отправила к МКС корабль с туристами на борту
Компания SpaceX отправила к Международной космической станции ракету «Фалькон-9» с пилотируемым кораблём «Крю дрэгон» с туристами на борту. Это уже второй полностью коммерческий полёт в космос от компании Axiom.
Экипаж возглавляет бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон. Пилот корабля – предприниматель Джон Шоффнер. Членами экипажа стали астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Они станут первыми гражданами этой страны посетившими МКС. Кроме того, Барнави – первой саудовской женщиной, когда-либо побывавшей в космосе.
На МКС астронавты проведут восемь дней. Они будут работать вместе с экипажем станции.
Стоимость одного полёта для каждого члена миссии в рамках коммерческой программы от Axiom оценивают в 55 миллионов долларов. Такие полёты планируют проводить два-три раза в год.
В конце апреля ракета-носитель с кораблём «Старшип» компании SpaceX взорвалась через 4 минуты после запуска в США. Отделение второй ступени прошло нештатно. Сверхтяжелая ракета, создаваемая для миссий на Луну и Марс, стартовала в тестовый орбитальный полет. Он проходил в непилотируемом режиме.
В Нальчике несмотря на запрет провели шествие в День памяти жертв Кавказской войны
В Нальчике состоялось традиционное шествие в годовщину окончания Кавказской войны – несколько десятков человек прошли по центру города до памятника «Древо жизни». Ранее местные власти отказались согласовать шествие, однако акции не мешали, сообщает издание «Кавказский узел».
Кроме того, по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны в Нальчике состоялся митинг, который посетили несколько сотен человек.
Памятные мероприятия прошли и в Черкесске – там провели митинг, обряд дуа и молебен, на который пришли представители правительства Карачаево-Черкесии. О Дне памяти высказался и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который призвал «обеспечить мир и согласие на древней земле».
Жертв Кавказской войны вспомнили также в Грузии. Как сообщает корреспондент сайта Кавказ.Реалии, в городе Анаклиа по инициативе Черкесского культурного центра прошла встреча у мемориала жертвам черкесскому геноциду. В мероприятии в том числе приняли участие представители диаспоры из Северного Кавказа, Турции, Иордании и местные власти.
Директор Черкесского культурного центра Мераб Чухуа напомнил, что 20 мая 2011 года Грузия стала единственной пока страной, которая признала геноцид черкесского народа.
«Черкесский культурный центр в Тбилиси посвятил этому несколько мероприятий. У нас была одна цель: не только принести соболезнования, но стоять вместе с черкесами. Грузинско-черкесское единство есть спасение не только для грузин и черкесов, но и для всего Кавказа» – сказал Чухуа в разговоре с корреспондентом Кавказ.Реалии.
- Вследствие Кавказской войны, продолжавшейся до 1864 года, и массовой депортации черкесов в Османскую империю на исторической родине осталось всего около пяти процентов представителей черкесского народа. В нынешнее время черкесы проживают в более чем 50 странах мира. Самая многочисленная черкесская диаспора – по разным подсчетам, от 2,5 до 3,5 млн человек – живет в Турции.
- В прошлом году шествие также было запрещено в Нальчике - в несанкционированной акции приняли участие около 500 человек. У полицейских не возникло вопросов к участникам шествия, но они пытались остановить ехавших впереди по проезжей части всадников. Собравшиеся пытались отстоять их, требуя у полиции официальное предписание. Протокол о нарушении общественного порядка был составлен минимум на одного из них.
- Майский районный суд Кабардино-Балкарии вернул в полицию административное дело на местного жителя Азамата Гукепшева из-за комментария с призывом отметить 21 мая День памяти жертв Кавказской войны.
Путин одобрил раздел «Яндекса» между российскими миллиардерами
Президент России Владимир Путин одобрил список покупателей российского интернет-гиганта «Яндекс» у текущих владельцев. Компанию поделят между миллиардерами Владимиром Потаниным, Алексеем Мордашовым, Вагитом Алекперовым и государственным банком ВТБ. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишут издания «Медуза» и The Bell.
По данным изданий, список потенциальных покупателей 17 мая представил президенту советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин. На следующей неделе состав участников консорциума, их доли и сумму сделки обсудит совет директоров «Яндекса» в Дубае. Затем покупку предстоит одобрить акционерам компании. По оценке The Bell, поисковик может быть продан максимум за 7,6 миллиарда долларов - до войны его цена достигала почти 30 миллиардов.
Продажа согласована с Путиным «в общих чертах», пишут журналисты. Предположительно, контрольный пакет российской части «Яндекса» будет поделен примерно поровну между всеми участниками. Трое собеседников, знакомых с деталями переговоров, допускают, что в состав акционеров еще могут быть внесены изменения. Никто из упомянутых возможных участников сделки и пресс-секретарь Кремля на вопросы изданий содержательно не ответил.
- До войны «Яндекс» через нидерландское юрлицо контролировал траст семьи сооснователя Аркадия Воложа и менеджмент компании. Миноритариями голландской компании являются крупные западные фонды, ее акции обращались на американской бирже NASDAQ, но торги были заморожены. После полномасштабного вторжения России в Украину Волож попал под санкции Евросоюза, его траст передал право управления своим пакетом совету директоров компании.
В Берлине расследуют возможное отравление российских оппозиционеров
Управление государственной безопасности полиции Берлина начало расследование возможного отравления участников российской оппозиционной конференции в апреле. Об этом представитель полиции сообщил в ответ на журналистские запросы Радио Свобода и газеты Welt am Sonntag. Ранее о симптомах отправления двух россиян, участвовавших в конференции в Германии, писало российское издание «Агентство».
Встреча представителей российской оппозиции состоялась в конце апреля в Берлине. Как писало агентство, недомогание возникло у двух участниц мероприятия. Одна из них - глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно. Другая - недавно уехавшая из России журналистка, имя которой издание не раскрыло.
Из материала «Агентства» следует, что обе участницы почувствовали недомогание еще до конференции. Арно обратилась в больницу в США, где сейчас живет, неназванная журналистка - в крупнейшую берлинскую клинику «Шарите». Там, в частности, в разное время лечили поступивших с симптомами отравления российского оппозиционера Алексея Навального и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.
Из материала «Агентства» следует, что возможное отравление Арно расследуется американским Федеральным бюро расследований. Ведомство это не комментировало.
Все 17 задержанных на акции протеста в Кварели освобождены
Все 17 задержанных на территории гостиницы «Кварлис тба» освобождены. При этом Гурджаанский районный суд вынес устное предупреждение двум участникам акции. Судебный процесс остальных 14 лиц отложен по ходатайству защиты, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Как пояснили адвокаты, они не смогли вовремя ознакомиться с материалами дела и доказательствами. Гурджаанский суд рассмотрит дело 14 человек, задержанных у гостиницы «Кварлис тба», 19 июня в 13:00.
Для справки: акция у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели») проходила вчера с утра. Участники акции протестовали против присутствия в ней членов семьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе протестной акции ситуация между полицией и участниками акции обострялась несколько раз. По последней официальной информации, на месте задержаны 17 человек.
В связи с происходящими событиями президент Грузии Саломе Зурабишвили провела брифинг. По словам президента, глава МВД заверил ее, что «семья, которая собиралась отмечать второй день свадьбы, уехала, и свадьба сегодня не состоится».
Позже члены и сторонники «Национального движения» провели еще одну акцию возле здания полиции в Сагареджо и потребовали освобождения задержанных на акции протеста у гостиницы «Кварлис тба». Ситуация между участниками акции и полицией обострилась и здесь. Были задержаны члены политсовета «Единого национального движения» Лаша Парулава и Георгий Ломидзе. Сигнахский районный суд отложил рассмотрение их дела до 28 мая.
Лидер оппозиционного движения «Дроа!» покинула изолятор
Лидер оппозиционного движения «Дроа!» сообщила грузинским СМИ о том, что уже покинула следственный изолятор в населенном пункте ЗаГЭС. Элене Хоштария рассказала о подробностях задержания.
Хоштария подчеркнула, что после того как увидела, как себя вели представители полиции в Кварели, она направилась в центр Кахетии и лично видела, как начальник полиции выгнал адвоката и активистов из здания. Это стало причиной физического противостояния с полицейским, сообщила она.«Я хотела бы подчеркнуть, что полиция, которая защищает Лаврова, полиция, которая издевается над своими гражданами, так попирает их права, - не стыдно того, что Лавров будет танцевать у нас в день смерти [Гиги] Отхозория, да, они будут получать подобные ответы», - заявила Хоштария.
В Грузии 19 и 20 мая проходили акции протестов - в Тбилиси и в Кварели, соответственно. Представители гражданского сектора и оппозиционных политических партий протестуют против возобновления прямого авиасообщения с РФ, пишет SOVA.
Поздно ночью 19 мая распространилась информация о том, что в Грузии находится дочь главы МИД РФ Екатерина Лаврова, которая приехала на свадьбу к одному из членов семьи.
Протестующие собрались вблизи гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии, где в результате столкновений с полицией были задержаны 16 человек, в том числе лидер оппозиционного движения «Дроа!».
В Кишиневе прошел крупный митинг за интеграцию с Евросоюзом
Десятки тысяч людей в воскресенье вышли на митинг в столице Молдовы в Кишиневе, чтобы высказаться в поддержку более тесных связей с ЕС. По оценкам полиции, в акции участвовали около 75 тысяч человек.
Мероприятие, инициированное президентом Майей Санду и организованное правительством, было бойкотировано оппозицией и подверглось критике со стороны некоторых проевропейских внепарламентских партий как предвыборное проявление пропрезидентской партии «Действие и солидарность», передает Молдавская служба Радио Свобода.
Митинг, на котором присутствовала председатель Европарламента Роберта Метсола, был организован в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Он намечен на 1 июня. Отмечается, что на этой встрече Майя Санду планирует заручиться поддержкой относительно скорейшего начала переговоров о членстве Молдовы в ЕС.
В своем выступлении 21 мая президент Санду подчеркивала, что акция призвана продемонстрировать стремление молдаван к интеграции с ЕС. «Мы пришли сказать прямо: молдаване - европейцы, место Молдовы - в ЕС», - сказал Санду. Она обвинила Россию, не называя ее прямо, в том, что Москва на протяжении 34 лет тормозит развитие Молдовы.
Несколько раз Майя Санду упоминала войну в Украине, подтверждая свою поддержку Киеву, даже если Молдова, по ее словам, не может внести большой вклад в оборону соседней страны.
- Формат Европейского политического сообщества был создан по предложению президента Франции Эммануэля Макрона осенью 2022 года. Среди задач объединения из 44 участников - улучшить взаимодействие между ЕС и странами, не входящими в европейский блог, в том числе государствами Западных Балкан и Кавказа.
- Молдову пригласили вместе с Украиной начать переговоры о вступлении в ЕС в июне прошлого года, спустя несколько месяцев после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.
Глава фракции «Грузинская мечта» обвинил президента Грузии во лжи
Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе обвинил президента Грузии в распространении «ложной информации». Он прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили в связи с несостоявшейся 20 мая в Кварели свадебного торжества, на который в Грузию прибыла дочь главы российского МИД Екатерина Винокурова (Лаврова).
Президент сделала, отметил Мдинарадзе, заявления по поводу грузинских авиалиний и призвала к бойкоту. По мнению представителя «Грузинской мечты», таким образом, налицо процесс тестирования эмоций граждан страны. Кроме того, отметил Мдинарадзе, не мог министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявить президенту страны о том, что «он перенес свадьбу на второй день».
«Президент Грузии делает такие несерьезные и некорректные заявления. Ее заявление содержит ложную информацию. Не могло быть так, чтобы Вахтанг Гомелаури сказал ей, что он перенесет свадьбу на следующий день, и так далее. Гомелаури и МВД подобными вопросами не занимаются. Его дело - защищать общество, закон и безопасность. О чем речь вообще – какие свадьбы откладывать и не откладывать?! Такого не было - президент озвучил неверную информацию», - приводит слова Мдинарадзе SOVA.
Представитель партии власти заявил, что подобными заявлениями те, кто их произносит, пытаются играть на эмоциях молодежи.
Отметим, 20 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге заявила, что ей было «довольно сложно» связаться с главой МВД страны, однако она получила заверения от него в том, что «семья, люди, которые сегодня собирались справить вторую половину свадьбы, уехали. Таким образом, свадьба сегодня не состоится. Это победа общества, как в свое время отъезд Гаврилова из страны», - отметила Зурабишвили.
В этот же день президент объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за осуществления прямого авиасообщения с РФ. В ответ директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили объявил президента Грузии персоной нон грата.
Байден сообщил о гарантиях Киева в случае передачи Украине F-16
США получили «четкие заверения» от президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не будет использовать переданные Западом боевые истребители F-16 для проникновения на российскую территорию. Об этом заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита «Группы семи» в японском городе Хиросима.
Одновременно в беседе с журналистами Байден заметил, что самолеты F-16 могут применяться «где бы не находились российские войска в пределах Украины». Заявление Байдена приводит, в частности, Associated Press.
«Сторонники Украины не колеблются. Россия не повлияет на нашу решимость поддерживать Украину», - отметил Байден на пресс-конференции.
Ранее после встречи Байдена и Зеленского в воскресенье на полях саммита в Японии Белый дом распространил сообщение, что на этих переговорах Байден подчеркнул готовность Вашингтона помогать Киеву в создании долгосрочных возможностей для защиты и сдерживания российской агрессии. С этой целью Байден обсудил поддержку Соединенными Штатами совместных усилий с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, такими как F-16, говорилось в сообщении.
В Японии Джо Байден также объявил о решении США предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму в $375 млн. Помощь будет включать поставку дополнительной партии боеприпасов, артиллерии и транспортных средств. Зеленский поблагодарил США за «существенную поддержку».
- Вопрос поставок Украине передовых истребителей оставался главной темой в связи с западной помощью Украине. В пятницу вечером Associated Press и CNN со ссылкой на источники сообщали, что президент США Джо Байден намерен одобрить тренировку украинских пилотов на американских истребителях F-16. По данным СМИ, обучение летчиков будет проходить в Европе и может начаться уже в ближайшие недели.
- Ранее Джо Байден был против передачи F-16 Украине, ссылаясь на длительные сроки обучения пилотов, а также риск эскалации конфликта с Россией.
- Москва считает российской территорией аннексированный ею в 2014 году Крым. Кроме того, в октябре 2022 года Россия объявила о вхождении в свой состав Донецкой, Луганской,Запорожской и Херсонской областей Украины. Российские власти ссылаются на итоги проведенного в сентябре так называемого референдума по вопросу отделения территорий. Киев и международное сообщество назвали этот референдум нелегитимным.
Родственники Сергея Лаврова не нарушали закон «Об оккупации» – «Грузинская мечта»
В правящей партии Грузии прокомментировали скандал со свадьбой «семьи Лаврова» – прибытием дочери главы МИД РФ с мужем. В «Грузинской мечте» заявляют, что Екатерина Винокурова и ее супруг не нарушали действующий в Грузии закон «Об оккупации» и именно этим нужно руководствоваться, впуская их в страну. Нарушением в данном случае были бы их поездки в прошлом в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия без разрешения официального Тбилиси.
«Я не знаю, был это зять Лаврова или другой человек, это не имеет особого значения, важно одно, нарушили эти люди закон об оккупации или нет. Если не нарушили – имели полное право въехать в Грузию», – сказал генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Скандал из-за приезда членов семьи Лаврова он назвал «обычными спекуляциями». Он отметил, что Грузия не вводила своих персональных санкций и не присоединялась к персональным санкциям других стран в отношении граждан России, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы открыто заявили, что ничего не скрываем или что скрывать? Мы не вводим санкции, заявления на этот счет делались много раз, самое главное и важное – это интересы нашей страны. Если мы посмотрим на нашу прошлую и недавнюю историю, мы увидим много совершенных нами ошибок, которые имели очень серьезные последствия для нашей страны и народа. Соответственно, мы не должны повторять эти ошибки, наоборот, мы должны прагматичной политикой преследовать интересы нашей страны и нашего народа», – сказал Каладзе.
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что применение санкций к членам семьи противоречит правам человека.
«Следует сказать, по каким критериям государство руководствуется въездом в страну конкретных людей. Как вы знаете … мы не вводили свои санкции в отношении Российской Федерации, и причины этого объяснялись не раз. Наш главный критерий – нарушен или не нарушен закон «Об оккупации», – сказал Кобахидзе.
Он добавил, что если рассматривать вопрос персональных санкций теоретически, они могут относиться только к тем, кто непосредственно совершил преступление.
«Член семьи не может быть подвергнут санкциям, такой подход противоречит стандартам прав человека. Я специалист по правам человека, в свое время изучал эту область в Германии и могу вам прямо, смело сказать, что санкции в отношении члена семьи грубо противоречат нормам прав человека, и это очень мягкая оценка», – сказал Кобахидзе.
По его словам, целью скандала и протестов из-за истории со свадьбой была эскалация ситуации в стране, беспорядки и вновь озвучил тезис о том, что оппозиция хочет открыть в Грузии «второй фронт» против России.
СМИ: Грузия занимает второе место по бронированию билетов на июнь
Российские СМИ пишут, что Грузия стала вторым по популярности туристическим направлением у россиян. Таков результат анализа внутренних данных сервиса по бронированию билетов «Авиасейлс». Первую тройку составили Турция, Грузия и Тайланд.
«Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелет Москва-Тбилиси в июне стоит от 21,6 тыс. руб. в одну сторону», - заявляют в пресс-службе сервиса «Авиасейлс», передает SOVA.
- 10 мая президент РФ снял запрет на полеты в Грузию. С 15 мая Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. На данном этапе рейсы в Грузию выполняют российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings.
- С 20 мая к прямым авиарейсам приступили и грузинские авиалинии Georgian Airways с частотой полетов 7 раз в неделю. О бойкоте грузинской компании 20 мая заявила президент Грузии. Саломе Зурабишвили призвала всех не прибегать к услугам этой авиакомпании.
- В ответ на реакцию Зурабишвили директор компании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что пока президент Грузии «не извинится перед грузинским народом», авиакомпания объявляет ее персоной нон грата и не позволит взойти на свой авиаборт.
Грузинские моряки освобождены из плена в Габоне и возвращаются домой
МИД Грузии сообщил об освобождении двух грузинских моряков, три недели назад похищенных прямо с палубы корабля, стоявшего на якоре в территориальных водах Габона.
В настоящее время граждане Грузии находятся в Нигерии и в ближайшее время вернутся домой, отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство. Расходы на дорогу полностью оплачивает работодатель. МИД не сообщает подробностей переговоров, по итогам которых удалось добиться освобождения.
По сообщению Агентства морского транспорта, инцидент произошел в ночь на 2 мая. Всего с палубы корабля были похищены три человека, из них двое - граждане Грузии.
Для канатки в Чечне во время санкций закупают иностранное оборудование на 355 млн рублей
В Чечне объявили несколько тендеров на закупку оборудования из США и Евросоюза для канатной дороги на курорте «Ведучи». На это потратят 355 млн рублей, сообщает Кавказ.Реалии. Каким образом власти планируют исполнить закупку в условиях санкций, неизвестно.
ООО «Национальные канатные дороги» разместило два тендера на поставку запасных частей, специального инструмента и электронных компонентов для канатной дороги VL1. Согласно первому тендеру стоимостью 312 млн рублей, поставщик должен предоставить исполнительные элементы немецкой компании Schmersal, тормозные колодки британской фирмы Ferodo, шайбы шведского производителя Nord-Lock, клиновидные ремни фирмы Gates из США и др.
Второй тендер на 43 млн рублей предусматривает поставку модулей Sinumerik – это серия системы управления от немецкого производителя Siemens.
Оборудование закупается для пассажирской канатной дороги VL1 – в 2021 году власти провели тендер по ее созданию, выделив 1,3 млрд рублей. Сами канатные дороги - производства французской компании Poma.
Ведучи – горнолыжный курорт в 80 км от Грозного. Инвестиционный проект предполагал строительство 19 горнолыжных трасс общей протяженностью 46 км.
После начала полномасштабной войны в Украине в отношении России введено несколько пакетов западных санкций как в отношении российских компаний и связанных с Кремлем физических лиц, так и с запретом на поставку в Россию оборудования и других товаров. В 11 пакет санкций Евросоюза могут включить 90 компаний, помогающих Москве обходить ранее введенные санкции.
- В декабре 2020 года стало известно, что 1,129 миллиарда рублей будет потрачено на создание системы искусственного снегообразования на курорте «Ведучи» в Чечне. Источник финансирования - средства федерального бюджета.
- Как писал сайт Кавказ.Реалии, идея построить в Чечне шикарные горнолыжные трассы родилась еще в 2010 году и многократно трансформировалась: вместо 19 трасс удалось построить только две, а проекты стеклянных шале так и остались на бумаге.
- Российские власти не оставляют намерений по созданию горнолыжного курорта на плато Лаго-Наки в Адыгее, входящего в объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Это может привести к уничтожению десятков гектаров лесов и ценных лугов, которые застроят гостиницами, канатными дорогами, подъемниками и ресторанами. Договориться с представителями ЮНЕСКО о строительстве российские чиновники планировали еще в 2022 году, но помешала война в Украине, заявили экологи.
Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата
После того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила грузинской авиакомпании Georgian Airways бойкот за осуществление прямых рейсов в Россию, директор авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что до тех пор, пока Зурабишвили «не извинится перед грузинским народом», ей не разрешат подняться на борт авиакомпании. Об этом сообщает SOVA со ссылкой на телекомпанию «Имеди».
Гаиашвили проводит параллель между президентами Грузии и Турции, сравнивая их отношение к национальным авиалиниям:
«Я вспоминают Грузию в конце 80-х годов прошлого века, когда в Самтредиа была переделана железная дорога, чтобы разрушить советскую экономику. Госпожа Саломе сейчас, похоже, действует по инерции того же мышления и считает, что остановка грузинской авиакомпании разрушит российскую экономику. Или что это за демократия такая, если большинство будет действовать в соответствии с мнением агрессивного меньшинства? Демократия означает решение вопросов большинством, а действовать в угоду соображениям меньшинства называется диктатурой.
Ирония судьбы заключается в том, что и госпожа Зурабишвили называется президентом, и президент Турции Эрдоган, который превратил Turkish Airways в одну из крупнейших авиакомпаний мира, а в Стамбуле построил крупнейший аэропорт региона. Я не буду долго продолжать. Госпожа Саломе бойкотировала национальную авиакомпанию, мы объявляем ее персоной нон грата, и пока она не извинится перед грузинским народом, мы не пустим ее на наш борт», - заявил Гаиашвили.
SOVA напоминает, что 20 мая президент Грузии объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за осуществления прямых авиарейсов в РФ. Она также призвала всех бойкотировать эту компанию и не использовать воздушные борты для путешествий в другие страны.
Гутерриш на саммите G7: пришла пора реформировать Совбез ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на саммите «Группы семи», который проходит в Хиросиме. Он заявил, что считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую систему, поскольку они перестали соответствовать современным реалиям.
Гутерриш напомнил, что эти институты соответствовали мироустройству на момент своего образования в 1945 году. С тех пор, по его мнению, они устарели и стали неэффективны.
«Глобальная финансовая архитектура - устаревшая, дисфункциональная и несправедливая, - сказал глава ООН. - Столкнувшись с экономическими кризисами из-за пандемии Covid-19 и вторжения России в Украину, она не смогла выполнить свою главную функцию и выступить страховочной сеткой для мира».
Ранее Гутерриш уже критиковал устройство организации, которую он возглавляет. «Я выражусь очень ясно: Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить и закончить эту войну. И это вызывает огромное разочарование и гнев», - говорил он во время визита в Киев в апреле 2022 года.
- Совет безопасности ООН был основан в 1945 году. Согласно уставу ООН, решения в нем принимаются на основе согласия всех стран-членов. В их число входят пять постоянных членов - США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, - и 10 непостоянных. В последнее время Россия неоднократно пользовалась правом вето, блокируя невыгодные ей предложения международного сообщества.
- В декабре 2022 года Украина призвала лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и исключить ее из ООН. Однако по действующему уставу ООН это невозможно сделать без согласия самой России.
- Бреттон-Вудская система - международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, принятая в 1944 году. Она положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), призванные обеспечивать финансовую безопасность стран мира и валютное сотрудничество.
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