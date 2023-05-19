В Чечне кадыровцы забрали из дома племянников Ахмеда Закаева

В Чечне сотрудники местных силовых структур задержали двух племянников главы правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева, их местонахождение не удается установить. Речь идет о сыновьях старшего брата Закаева Али – Хусейне и Бислане (Адлане).

К домам в Урус-Мартане, где проживают Закаевы, приехали несколько полицейских уазиков, сообщил редакции Кавказ.Реалии их сосед (в целях безопасности его имя не указывается).

«Одного забрали прямо из дома, второго не было там, где он жил. В итоге его вызвонили, он приехал. Их увезли на уазиках. Это случилось примерно в три дня. Родственники пытаются узнать, где они сейчас, но нигде ничего не говорят», – рассказал собеседник.

По его словам, действовали сотрудники 2-го полка патрульно-постовой службы полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне. Корреспондент Кавказ.Реалии не смог получить комментариев в пресс-службе министерства. Дежурный полка по телефону заявил, что ему ничего не известно.

Сам Ахмед Закаев, по данным редакции, находится в Украине, куда направился несколько дней назад для встречи с бойцами-ичкерийцами. Последние участвуют в войне на стороне Киева в составе «Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия». 13 мая стало известно, что бывший боец этого батальона Хусейн Джамбетов вернулся в Грозный и выразил поддержку режиму Рамзана Кадырова.