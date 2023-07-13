В Черногории задержан краснодарский криминальный авторитет Жора Тбилисский

Полиция Черногории задержала 59-летнего уроженца Тбилиси Георгия Манукяна, известного как Жора Тбилисский или Чинка – его считают занимающим высшее положение в преступной иерархии Краснодарского края.

О задержании Манукяна сообщают издание RTVI со ссылкой на черногорскую телерадиокомпанию RTCG, которая, в свою очередь, ссылается на управление полиции, а также телеграм-канал Baza. RTCG называет лишь инициалы задержанного, однако, судя по опубликованным подробностям, речь идет именно о Манукяне.

Манукян, который числился в международном розыске по запросу московского бюро Интерпола, был задержан в аэропорту Тиват. Его дело передадут судье Высшего суда в Подгорице для определения дальнейших действий.

Расследование по обвинению Манукяна в занятии высшего положения в преступной иерархии было завершено в Краснодаре в январе этого года. Ему заочно предъявлено обвинение, суд принял решение о его заочном аресте. По версии следствия, Манукян занял высшее положение в преступной иерархии в 1993 году. По данным СМИ, его «короновали» криминальные авторитеты Владимир Волков (Волчок) и Аслан Усоян (Дед Хасан).