В Черногории задержан краснодарский криминальный авторитет Жора Тбилисский

Полиция Черногории задержала 59-летнего уроженца Тбилиси Георгия Манукяна, известного как Жора Тбилисский или Чинка – его считают занимающим высшее положение в преступной иерархии Краснодарского края.
О задержании Манукяна сообщают издание RTVI со ссылкой на черногорскую телерадиокомпанию RTCG, которая, в свою очередь, ссылается на управление полиции, а также телеграм-канал Baza. RTCG называет лишь инициалы задержанного, однако, судя по опубликованным подробностям, речь идет именно о Манукяне.
Манукян, который числился в международном розыске по запросу московского бюро Интерпола, был задержан в аэропорту Тиват. Его дело передадут судье Высшего суда в Подгорице для определения дальнейших действий.
Расследование по обвинению Манукяна в занятии высшего положения в преступной иерархии было завершено в Краснодаре в январе этого года. Ему заочно предъявлено обвинение, суд принял решение о его заочном аресте. По версии следствия, Манукян занял высшее положение в преступной иерархии в 1993 году. По данным СМИ, его «короновали» криминальные авторитеты Владимир Волков (Волчок) и Аслан Усоян (Дед Хасан).
- В мае этого года против главы преступного мира в Тихорецком районе Краснодарского края 48-летнего Игоря Удовиченко, известного как Крамар, завели уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В 2015 году криминальный авторитет Георгий Манукян (Жора Тбилисский) назначил его так называемым «положенцем» в районе.
- Также в мае Под санкции Украины попал известный в криминальных кругах по прозвищу «Робсон» бизнесмен из Сочи Рубен Татулян – в отношении него, как предполагаемого представителя «воров в законе», ранее уже были введены персональные санкции США.
- В октябре прошлого года Краснодарский краевой суд признал Кобу Дзидзишвили, известного как Коба Краснодарский, виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере двух миллионов рублей.