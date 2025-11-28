Турция сообщила о пожарах на двух танкерах «теневого флота» России

Два «подсанкционных» танкера из российского «теневого флота» горят в Черном море, передает Би-би-си.

Танкер Virat получил удар примерно в 35 морских милях от побережья [Турции] в Чёрном море. На место происшествия были направлены спасательные команды и торговое судно, — цитирует ТАСС сообщение Министерства транспорта Турции.

Незадолго до этого появились сообщения о том, что в Чёрном море напоролся на мину и загорелся танкер Kairos, шедший порожним в российский порт Новороссийск.

Украина и ее союзники считают, что танкер Virat, как и Kairos, входит в состав «теневого флота» России и перевозит российскую нефть в обход санкций.

Virat находится под санкциями Евросоюза, США, Британии, Канады и Швейцарии. Kairos — под санкциями ЕС, Британии и Швейцарии. Они ходят под флагами Гамбии и Коморских островов, но на самом деле, по сведениям украинской разведки, принадлежат россиянам.

Точные причины предполагаемых взрывов и пожаров на обоих танкерах пока не сообщаются.

Российские провоенные блогеры пишут, что VIRAT был атакован пятью морскими дронами.

Турецкое Управление судоходства уточняет, что Kairos горит примерно в 28 морских милях (более 50 км) от турецкого берега, Virat — восточнее, примерно в 35 милях (около 65 км) от турецкого берега. До ближайшей точки украинского побережья от этого района — более 350 км.