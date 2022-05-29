В Дагестане ГИБДД отправляет в военкомат водителей с крупными штрафами – источник

Источник Кавказ.Реалии в правоохранительных органах Дагестана подтвердил ранее появившуюся в соцсетях информацию о том, что в республике полицейские останавливают водителей со штрафами и «настоятельно рекомендуют» им проехать в военкомат. Их призывают записаться «добровольцами» на войну России против Украины. Ранее МВД по Дагестану эту информацию опровергло.

«В Махачкале проходят рейды. Насильно в военкомат никого не тянем, но предлагаем выбор: если штрафы на машину превышают 50 тысяч рублей или идешь в армию контрактником, или мы тебя **** (применяем жесткие меры – Прим. ред.). Некоторым грозим статьей об уклонении от армии», – рассказал Кавказ.Реалии инспектор ГИБДД, попросивший не указывать его имени.

Информацию о том, что полицейские останавливают машины и направляют людей в военкомат, разместил телеграм-канал «Нетипичная Махачкала». Об этом же сообщают пользователи социальных сетей. Например, блогер Саида Лугуева в сторис в инстаграм опубликовала фото с пустым водительским сиденьем в автомобиле, подписав его: «Тут был водитель такси. Но нас остановили и его забрали в военкомат. Это забавно. Ведь Дагестан был регионом, где нужно было взятку дать, чтоб пойти служить».

В МВД по Дагестану эту информацию опровергли. При этом в пресс-службе не объяснили появившиеся в социальных сетях сообщения о задержаниях водителей.