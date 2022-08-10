В Днепропетровской области жертвами российского обстрела стали 13 человек

Российские военные в ночь на 10 августа обстреляли из реактивных систем "Град" Днепропетровскую область Украины. Под обстрел попали город Марганец и село в районе населённого пункта Мировое. Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

В Марганце, по его данным, погибли 12 человек, еще 11 находятся в больнице, пятеро в тяжёлом состоянии.

В городе повреждено более 20 многоэтажек, центр предоставления административных услуг, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений. Российские военные выпустили 80 реактивных снарядов по жилым кварталам города, сообщил Резниченко.

Кроме того, по словам Резниченко, в селе Вышетарасовка Днепропетровской области погибла женщина, дом которой был полностью разрушен. Повреждены еще 11 домов и газопровод, из-за чего до тысячи человек остались без газа.

Минобороны России обстрел не комментировало.

Российские военные утверждают, что не атакуют гражданскую инфраструктуру Украины и ведут огонь только по военным объектам.

Оперативно проверить информацию сторон конфликта в условиях боевых действий невозможно.