В Джавском районе борются с крупным лесным пожаром

Более 60 пожарных и спасателей ведут борьбу с ландшафтным пожаром в лесном массиве в Джавском районе самопровозглашённой республики Южная Осетия.

По информации МЧС, огонь распространяется по склонам горного массива, где сильный ветер и сухая растительность способствуют быстрому распространению пламени. На данный момент угрозы населенным пунктам нет, однако ситуация остаётся напряжённой, заявили в ведомстве утром 24 ноября.

«Тушение продолжается круглосуточно, в том числе ночью, с привлечением всей имеющейся техники и резервов», – говорится в сообщении.

Пресс-служба МЧС обращается к жителям с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности в осенне-зимний период:

«Запрещается разводить открытый огонь в лесах и на прилегающих территориях, сжигать сухую траву и мусор. Одна искра может привести к катастрофическим последствиям».

«Сапа» отмечает, что пожар тушат уже четвертые сутки. Очевидцы рассказывают изданию:

«Когда обратно ехали, горело прямо у дороги, огонь спускался по склону. Очень много склонов и гор. Вокруг уже просто черное. Единственное, что спасает, — во многих местах трава легкая, сгорела, но есть шансы, что деревья выживут, а мелкая живность под землёй осталась».

Пользователи соцсетей выражают готовность помочь в тушении огня и предлагают обратиться за поддержкой к Росавиации:

«Может, как-то собраться и помочь МЧС? Невозможно на это смотреть…»

«Помню, где-то в 2000-х годах тоже горел лес, тогда люди организовались, рыли траншеи. А теперь?»

«Леса, поля горят. Может, волонтеров на помощь призвать, предложить МЧС? Просто кошмар».

Несмотря на масштаб, спасатели уверяют, что ситуация под контролем, и огонь горит в основном трава. Добровольческая помощь пока не нужна, но при необходимости о ней сообщат. При этом местные жители уже помогают пожарным, отмечает «Сапа».