В Германии проходит встреча союзников Украины в формате «Рамштайн»

В Германии в пятницу 21 апреля проходит очередная, 11-я по счёту встреча представителей поддерживающих Украину стран в так называемом формате «Рамштайн» – по названию американской военной базы, где ровно год назад прошла первая подобная встреча.

Перед пленарным заседанием состоялись переговоры министров обороны Украины и США Алексея Резникова и Ллойда Остина. По словам Резникова, на встрече будут обсуждаться как предстоящие поставки Украине оружия, так и стратегия поддержки Украины до конца 2023 года. Ранее сообщалось, что украинские представители будут обращать особое внимание не необходимость поставки средств ПВО. Также они намеревались вновь поднять вопрос о поставке современных боевых истребителей.

Глава Пентагона, комментируя встречу, вновь заявил, что западные союзники будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Во встрече принимает участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который накануне посетил Киев. По словам Столтенберга, «все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО». Генеральный секретарь союза, однако, ушёл от ответа на вопрос, будут ли на Вильнюсском саммите НАТО в июле сделаны конкретные шаги к приёму Украины, отметив, что сейчас главный фокус – на помощи ей в противостоянии с Россией.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью германской телекомпании ZDF высказался несколько более определённо. По его словам, дверь для Киева в Североатлантический союз в последнее время «приоткрылась», однако решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято только после завершения войны. Сначала необходимо «отразить нападение» России и только потом, «в новое время, хорошо продумать данный шаг», сказал глава германского Минобороны.