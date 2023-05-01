В городах Европы прошли массовые первомайские акции

Во многих городах Европы 1 мая прошли демонстрации и акции. Европейцы требуют улучшения условий труда и реформ социальной системы.

Самыми миногочисленными первомайские выступления стали в городах Франции. Как и прежде, французы выступают против непопулярной пенсионной реформы, подготовленной правительством. Согласно реформе, пенсионный возраст в стране будят поднят с 62 до 64 лет. Только в Париже Всеобщая конфедерация труда насчитала 550 тысяч протестующих, полиция заявляет о 230 тысячах. Демонстранты зажигали дымовые шашки, били витрины и кидали камни в полицейских. Полиция применяла дубинки и слезоточивый газ. Десятки протестующих по всей стране были задержаны.

Несколько тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию в Берлине. Они несли плакаты с призывом к правительству развивать социальную политику. Традиционно в Берлине на 1 мая собираются сторонники левых и анархистских движений, часто случаются стычки с полицией. В этом году демонстрация прошла сравнительно мирно. Среди демонстрантов были сторонники независимости Палестины, которые выкрикивали антиизраильские лозунги. Организация «Еврейский форум» расценила их как проявление антисемитизма.

В других городах Германии тоже прошли шествия. Перед демонстрантами в Кобленце выступил канцлер Олаф Шольц. В своей речи он призвал уважать любой труд, повышать квалификацию, и подчеркнул важность иммиграции для немецкого рынка труда. В Штутгарте, по данным местной полиции, во время демонстрации начались беспорядки, полиция применила перцовый газ и дубинки.

Около 10 тысяч человек приняли участие в массовых акциях в Швейцарии - в Базеле и Цюрихе. Они требовали повышения зарплат и пенсий. Демонстранты поджигали пиротехнику. Полиции пришлось применять слезоточивый газ и резиновые пули.

В Испании участники митингов требовали повышения зарплат, которые не успевают угнаться за инфляцией. Также звучали предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Отдельное требование выдвинули юристы: по испанским законам, юрист должен быть готов оказывать услуги клиентам 365 дней в году, даже во время болезни. Юристы требовали реформы законодательства, которая позволила бы им иметь выходные.

Массовые акции 1 мая прошли также в городах Италии, Греции, Турции и других европейских стран.