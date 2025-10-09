Среди задержанных – педиатр Георгий Чахунашвили

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщил, что по делу о митинге 4 октября задержаны ещё восемь человек. Всем им грозит длительное тюремное заключение.

В общей сложности задержаны 44 участника акции, ещё четверо объявлены в розыск.

Сегодня вечером был задержан 72-летний профессор Георгий Чахунашвили – педиатр, детский кардиолог и ревматолог. У его дома, неподалёку от здания парламента, собрались родственники и участники проевропейских акций, чтобы выразить ему поддержку.

Среди задержанных также член «Коалиции за перемены» Ираклий Чхирквия.

Среди ранее заключённых под стражу – организаторы митинга 4 октября Паата Бурчуладзе, Паата Манджгаладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Лаша Беридзе.

6 октября были задержаны 13 человек, 7 октября – четверо, 8 октября – 12 демонстрантов, а 9 октября к списку добавились ещё восемь человек.

Акция 4 октября прошла в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники сначала собрались на площади Свободы, затем направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.

Расследование ведётся по статьям по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:

317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

187: повреждение или уничтожение имущества;

222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;

225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.

Грузинский премьер и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявляет, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны.