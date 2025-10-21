В Грузии незаконно производили и продавали продукцию под именем известных брендов

В Тбилиси задержаны двое человек, подозреваемых в незаконном использовании товарных знаков популярных брендов, среди которых — Kinder Schokolade, Raffaello, Carte Noire и Jacobs Monarch.

По данным Следственной службы Министерства финансов, обвиняемые организовали в столице кустарное производство, где регулярно изготавливали сладости и кофе, после чего наносили на них логотипы известных брендов и продавали как оригинальную продукцию.

В ходе обысков изъято более 10 тысяч упаковок кофе с маркировкой Jacobs Monarch, свыше 2400 единиц сладостей под маркой Raffaello, а также упаковочные материалы с логотипами Jacobs Monarch и Carte Noire. Кроме того, обнаружены просроченные кондитерские изделия, формы и штампы для их подделки, коробки с надписями Kinder Schokolade и оборудование, использовавшееся для незаконного производства.

Следствие продолжается — устанавливаются другие возможные участники схемы и точки продаж поддельной продукции, говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о незаконном использовании товарных знаков в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемым грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.

Ранее, в сентябре, в Гори были задержаны семь человек, подозреваемые в производстве фальсифицированных алкогольных напитков известных марок и хранении безакцизных сигарет. Среди них – бизнесмен, известный в прошлом боксёр Георгий Канделаки и депутат горсовета от правящей партии «Грузинская мечта» Борис Гогичаишвили. Все они заявляют о своей невиновности.