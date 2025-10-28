В Грузии продолжаются задержания по делам о коррупции в системе госзакупок

Бывший исполнительный директор Фонда муниципального развития Грузии Давид Табидзе задержан по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Обвинение связано с выделенными из бюджета средствами на реабилитацию 30 детских садов (9 365 801 лари, около 3,5 млн долларов) и с делом компании «Лаги Капитал», 50-процентная доля в которой до сентября 2023 года принадлежала шурину депутата Ираклия Заркуа.

Кто такой Давид Табидзе

Фонд муниципального развития Грузии, которым руководил Табидзе, является структурой, подведомственной Министерству инфраструктуры, и представляет собой юридическое лицо публичного права. О его задержании 27 октября вечером сообщила заместитель начальника Следственной службы Министерства финансов Ия Ахалая.

Табидзе занимал этот пост с 21 сентября 2021 года по май 2025 года, однако покинул его «по собственному заявлению».

После его ухода новый министр Реваз Сохадзе 6 мая представил нового руководителя фонда – Беку Урушадзе.

Табидзе возглавлял фонд в период, когда министром регионального развития и инфраструктуры был Ираклий Карселадзе.

Карселадзе занимал эту должность с 22 февраля 2021 года по 24 апреля 2025 года; в 2018–2021 годах был первым заместителем министра и главой Департамента автомобильных дорог.

В СМИ Карселадзе называют членом окружения бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили. По словам члена политсовета партии «Ахали» и исследователя коррупции Давида Мжаванадзе, Карселадзе является свидетелем на свадьбе, сокурсником и близким другом Лилуашвили.

В последнее время три человека из окружения Лилуашвили были привлечены к ответственности по антикоррупционным делам. Против самого Лилуашвили уголовное дело пока не открыто.

В чём обвиняют Табидзе

По словам Ии Ахалая, двое менеджеров проектов фонда, задержанных по тому же делу, сотрудничали со следствием, поэтому им избрали меру пресечения в виде залога, а не заключения под стражу.

Ещё в сентябре Финансовая полиция задержала руководителей компании «Лаги Капитал» по обвинению в мошенническом присвоении более 9 млн лари (около 3,3 млн долларов), принадлежащих государству, и отмывании незаконных доходов.

Дело касается мошеннического присвоения денег, выделенных на реабилитацию детских садов, а также легализации незаконного дохода в размере 1 211 000 лари (около 450 000 долларов).

По словам Ахалая, следствие установило: представители фонда знали, что представленные компанией «Лаги Капитал» в период с июля 2023 по май 2024 года запросы на авансовые платежи не были обоснованы и лишь частично обеспечены.

«Указанные лица злоупотребили служебными полномочиями и, чтобы предоставить компании преимущество, несмотря на то, что аванс, полученный ею в июле 2023 года, не был израсходован по назначению, в 2023–2024 годах всё же перечислили компании «Лаги Капитал» необоснованный аванс в размере 11 218 380 лари (около 4,1 млн долларов), из которых руководители компании мошеннически присвоили 9 365 801 лари (около 3,5 млн долларов)», – говорится в обвинении.

Задержанным грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

По словам Ии Ахалая, следствие продолжается для установления других возможных участников преступления и принятия соответствующих мер.

ООО «Лаги Капитал» являлось победителем множества государственных тендеров. Кроме детских садов, в 2023 году компания выиграла тендер на строительство четырёх школ стоимостью 20,6 млн лари (около 7,6 млн долларов) – одна в Гори и три в Хашури. Общая стоимость договоров, заключённых в период, представляющий интерес для следствия, составляет 94 444 427 лари (около 35 млн долларов).