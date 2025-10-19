В Грузии проходят задержания за «незаконное перекрытие» проспекта Руставели

В Грузии начались задержания участников проевропейских акций, которым вменяют «перекрытие дороги» и «сокрытие лица» во время демонстраций. Это первые случаи применения ужесточённого закона, принятого по инициативе правящей партии «Грузинская мечта».

Согласно изменениям, за такие действия теперь предусмотрен административный арест сроком до 15 суток, а в случае повторных нарушений – уголовная ответственность и лишение свободы сроком до одного года.

Юрист Ника Симонишвили утром 19 октября сообщил, что полицейские задержали Лару Начкебия, которую накануне останавливали «для идентификации».

«Её задержали у себя дома и перевезли в участок. Протокол оформят там же, а затем сегодня же доставят в суд», – рассказал Симонишвили грузинской службе Радио Свобода.

По его словам, женщине грозит до 15 суток ареста за ношение шарфа на лице во время акции – это расценивается как «сокрытие лица», запрещённое новым законом.

Активистка Нино Сванидзе также сообщила в Facebook, что полицейские пришли к ней домой:

«Сказали: «Мы тебя вернём обратно», – написала она.

Партия «Дроа» уточняет, что задержание Сванидзе, вероятно, связано с перекрытием проспекта Руставели.

Житель Тбилиси Георгий Маргиани сообщил о задержании отца, Левана Маргиани.

«Пришли трое в гражданской одежде, потом подъехали две патрульные машины. Сказали, что задерживают из-за перекрытия дороги 18 октября», – написал он.

По данным активистов, задержан также Шалва Чубинидзе. Его жена Кети Бабунашвили опубликовала видео, на котором видно, как полицейские уводят мужа.

«За что вы его задерживаете? За то, что ходим по Руставели? Если Кобахидзе запретит нам дышать, это тоже будет законом?» – спрашивает она на видео.

«Не снимайте нас», – отвечают полицейские.

Среди задержанных – активист и политик Лаша Чхартишвили. Его остановили вместе с сыном, когда он шёл на сороковины матери.

На видео он просит разрешить ему пойти на поминки. Однако полицейские сажают его в патрульную машину.

Задержан и тележурналист Вахо Саная.

«Я заехала за ребёнком, Вахо поехал со мной. Нас остановил патруль и его увёз», – написала в соцсетях Натия Габуния.

По сообщениям СМИ, задержаны также Торнике Тхилава, Вахо Мачавариани и Саба Хомерики.

Что предусматривает новый закон

Согласно закону, арест до 15 суток будет предусмотрен за:

Ношение маски на митинге;

За хранение слезоточивого средства (спрея и т. д.)

Перекрытие дороги.

До 60 суток:

Если у демонстранта на митинге обнаружено огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, холодное оружие или пиротехника ;

Если полиция примет решение о разгоне собрания, а демонстрант не подчинится.

«Повторное совершение подобных запрещённых деяний влечёт уголовную ответственность на срок до одного года, а третье и каждое последующее такое же противоправное деяние – на срок до двух лет», – заявил ранее лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

«Грузинская мечта» уже не впервые усиливает ограничения на проведение демонстраций. Ранее были введены запреты на использование лазеров, пиротехники и масок, а также увеличены штрафы за перекрытие дорог.

Несмотря на это, акции протеста в Тбилиси продолжаются. Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что некоторые меры, например штрафы за перекрытие дороги, оказались неэффективными. Новыми ограничительными мерами власти отреагировали на митинг оппозиции, часть участников которого 4 октября попыталась попасть на территорию президентского дворца.