В Киеве после российской атаки случился пожар в здании правительства

Россия минувшей ночью нанесла по Украине массированный воздушный удар, использовав рекордное количество дронов — свыше 800, и более десяти ракет, сообщают украинские военные.

В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, в Печерском районе произошло возгорание в правительственном здании.

Позже эту информацию подтвердила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она опубликовала фотографию тушения пожара в здании правительства с помощью вертолета.

Украинские СМИ сообщают о густом смоге в Киеве после взрывов. На кадрах виден столб дыма над зданием правительства.

Reuters со ссылкой на очевидцев уточняет, что густой дым поднимается над главным зданием правительства Украины на улице Грушевского. На последнем этаже здания находится офис премьер-министра, а также зал заседаний.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что площадь пожара составляет тысячу квадратных метров.

В результате атаки в ночь на воскресенье в Киеве погибли не меньше двух человек — мать и её двухмесячный ребёнок. Повреждения получили жилые дома.

Ударам также подверглись Одесса, Запорожье, Кривой Рог, другие города.

Поврежден мост через Днепр в Кременчуге, в Полтавской области повреждена железная дорога.

