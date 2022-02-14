Новости
В Киеве закончились переговоры Владимира Зеленского и Олафа Шольца
В Киеве закончились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Немецкий лидер вновь подчеркнул, что Германия остается на стороне Украины и готова, как и ее союзники по НАТО, в любой момент ввести «самые серьезные санкции» против России, если страна нарушит суверенитет Украины и совершит военную агрессию.
Тем не менее Германия надеется продолжить переговоры в Нормандском формате и не допустить эскалации конфликта, – подчеркнул Шольц. США и НАТО сделали России определенные предложения на эту тему и ждут реакции Кремля.
Одно из условий, которые выдвигает Россия в рамках так называемых требований безопасности – не допустить вступление Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что Украина не отказывается от этого плана, но не знает, насколько долгим будет этот путь.
«Мы хотели бы добиться членства в НАТО, потому что для нас это означает обеспечение нашей территориальной целостности», – заявил Зеленский.
Кроме этого, Украина требует от Германии гарантий энергетической безопасности – сохранения транзита газа через ее территорию, чему может препятствовать запуск газопровода «Северный поток-2». По словам Владимира Зеленского, в этом вопросе у них с Олафом Шольцем еще остались расхождения.
Шольц добавил, что Германия продолжит инвестировать средства в Украину и окажет финансовую помощь, предоставив еще один кредит в 150 млн евро.
- Олаф Шольц находится в визитом в Киеве. 15 февраля, он проведет переговоры в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.
- С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине .
- Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки в принципиальных вопросах не пойдут .
Другие новости дня
С 1 марта в Грузии задействуют программу трудоустройства социально незащищенных граждан
Правительство Грузии с 1 марта начинает активную политику по трудоустройству граждан со статусом социально незащищенных лиц. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил на сегодняшнем заседании правительства, пишет агентство «Новости-Грузия».
В конце ноября 2021 года глава правительства поручил министрам сформировать рабочую группу, которая займется созданием новых рабочих мест для трудоспособных граждан со статусом социально незащищенных лиц.
«Я хочу объяснить населению, что означает эта инициатива: наша главная задача - преодолеть бедность и создать рабочие места. Мы прекрасно понимаем, что путь от сокращения бедности прокладывается через создание рабочих мест, поэтому в этом году нам необходимо начать активную политику занятости. Это будет нашей главной заботой», - сказал Гарибашвили.
По его словам, эта инициатива предусматривает создание общественных работ для трудоустройства социально незащищенных трудоспособных граждан. Из 600 тысяч граждан со статусом социально незащищенных трудоспособных - более 200 тысяч.
«Они абсолютно демотивированы для того, чтобы работать легально. Так что, конечно, мы должны помогать социально незащищенным старикам, детям с ОВЗ, всем, кто в этом нуждается, но трудоспособным людям нужна работа, а не льготы», - сказал Гарибашвили. При этом премьер подчеркнул, что за трудоустройством на общественных работах не последует прекращение начисления социальной помощи. В течение четырех лет семья участника программы продолжит получать социальную помощь.
На первом этапе Минсельхоз Грузии и другие ведомства мобилизуют до 50 тысяч рабочих мест. В течение года премьер планирует трудоустроить до 100 тысяч человек.
Как отметил Гарибашвили, те бенефициары, которые захотят участвовать в программе, кроме социальной помощи и заработной платы получат от государства ежемесячно дополнительно 300 лари. Однако в том случае, если трудоспособный гражданин со статусом социально незащищенного лица откажется от предложенных ему вакансий, то спустя год социально-экономическое положение его семьи будет пересмотрено. Если же бенефициар работает неофициально, то его должны будут оформить. Он также сможет принять участие в программах профессиональной подготовки и переподготовки.
В Грузии произошло еще одно землетрясение
Сегодня, 14 февраля, в 16:13 по тбилисскому времени в Грузии произошло очередное землетрясение магнитудой 3,9. Информацию распространяют Институт наук о Земле и Национальный центр сейсмического мониторинга.
Напомним, 13 февраля в 22:25 по тбилисскому времени в Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались как на востоке, так и на западе страны, их эпицентр находился в Дманисском муниципалитете. Обошлось без жертв и разрушений.
CIT: подготовка войск РФ к возможному вторжению «практически завершена»
Подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в течение ближайших дней. Это утверждает группа исследователей Conflict Intelligence Team на основе своих наблюдений за сосредоточением российских войск у украинских границ. В понедельник опубликован подробный доклад с выводами CIT, основанными на открытых источниках, прежде всего видео с перемещением военной техники.
Как утверждает CIT, речь идет не только о Сухопутных войсках ВС РФ, но и об авиации, флоте, а также Войсках национальной гвардии.
В публикации рассказано о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск на юго-западе Брянской области и в Курской области. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжёлые САУ "Пион", которые способны обстреливать Харьков без пересечения границы. Наблюдается также переброска сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, 6 из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларусь и к границе с Украиной переброшена также авиация и до 60 пусковых установок "Искандер".
"Всё описанное выше представляет собой беспрецедентное сосредоточение всех родов войск, а также других милитаризованных силовых ведомств" - пишет СIT. В сообщении отмечается, что если речь идёт о блефе, то есть Россия не планирует вторжения, то этот блеф "полностью неотличим от подготовки к реальному масштабному наступлению".
В докладе нет оценки общей численности российских войск у границ с Украиной.
Существуют и другие оценки готовности к возможному вторжению - в частности, эксперты украинского Центра оборонных стратегий считают его сейчас маловероятным.
Ранее официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. СМИ со ссылкой на источники в разведке называли даже числа - например в публикации Spiegel говорилось о 16 февраля. В то же время, официальные лица подчёркивают, что по-прежнему нет уверенности, что Россия действительно решится на вторжение. Лидеры стран Запада говорят, что путь дипломатии ещё возможен.
Россия отрицает планы вторжения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что сейчас проходят масштабные учения, но большая их часть скоро завершится.
В Южной Осетии инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты Рустама Дзагоева
В Цхинвали сегодня состоялось собрание инициативной группы по выдвижению предпринимателя, общественного деятеля Рустама Дзагоева в кандидаты на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как пишет агентство «Рес», Дзагоева поддержали 158 человек.
«С 2004 года я активно участвую в политической жизни Осетии, которую я не разделяю ее на юг и север. Наша команда также принимала участие в выборных процессах в 2011 и 2017 годах. С 2011 года мы имеем политический кризис, из которого пора выходить. Осетинского прорыва, мы, к сожалению, не увидели», – сказал он.
По словам Дзагоева, его команда видит существующие проблемы и знает, как их решить в союзничестве со стратегическим партнером – Россией.
Саакашвили сообщил, что ему ограничили личные свидания с родными
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий срок в руставской тюрьме, сообщил, что ему ограничили личные свидания с родными.
«Я же написал, что после того, как в пятницу утром прокуратура Украины признала меня потерпевшим, Иванишвили еще более усугубит мое положение, и вот в воскресенье зашел озабоченный сотрудник режима и завил мне, что свидания с членами семьи, предполагающие часовое общение по телефону через стекло, теперь будут не раз в неделю, а раз в месяц. С какими мелкими ничтожествами мы имеем дело. Я с таким не только не сталкивался, а никогда и не слыхивал о существовании такого зла. Убежден, что и это будет добавлено к делу, возбужденному прокуратурой Украины, либо к делам, возбужденным в Грузии, которая будет освобождена в ближайшее время», – написал Саакашвили в соцсети.
Информацию подтвердил и адвокат политика Бека Басилая. По его словам, решение руководства тюрьмы по ограничению свиданий будет оспорено.
Дума может попросить консультаций с МИД по вопросу о «ДНР» и «ЛНР»
На рассмотрение Госдумы во вторник вынесут сразу два проекта постановления по вопросу признания независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщают информационные агентства. Первый проект подготовили депутаты от КПРФ, второй – от "Единой России".
Решение вынести на рассмотрение Думы сразу два проекта принял Комитет по делам СНГ. Его ещё должен одобрить в понедельник совет Думы.
Депутаты от КПРФ предложили обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР". Второй проект постановления, авторами которого стали два депутата от "Единой России", появился в базе данных Госдумы только сегодня. В нём предлагается отправить предложенный КПРФ проект на консультации в МИД России.
Поддерживаемые Россией сепаратисты так называемых "ДНР" и "ЛНР" провозгласили независимость в 2014 году. Россия официально признаёт контролируемые сепаратистами районы территорией Украины. Официальная позиция Москвы заключается в том, что необходимо выполнить Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе – они предусматривают возвращение районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины, но с рядом условий. Признание Россией независимости сепаратистских "республик" противоречило бы Минским соглашениям.
Обсуждения в Думе проходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины. Страны Запада опасаются, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в эту страну, что в Москве отрицают.
Сергей Лавров Владимиру Путину: «Шансы на договорённости есть»
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник заявил, что шансы на договорённости со странами Запада по вопросу о так называемых гарантиях безопасности России сохраняются. Начало встречи было показано по российскому телевидению.
"Шансы на договорённости есть" - сказал Лавров на прямой вопрос Путина о том, есть ли такие шансы, или же Запад хочет втянуть Россию в бесконечные переговоры. По словам Лаврова, Россия получила от США и НАТО негативные ответы по большинству вопросов, о которых шла речь в требованиях Москвы, однако последние встречи и разговоры Путина с лидерами зарубежных стран показывают, что не все возможности для договорённостей исчерпаны.
Путин в последнее время встречался с лидерами Франции и Венгрии, а по телефону говорил с президентом США и премьером Британии. Завтра ожидается визит в Москву канцлера Германии.
По словам Лаврова, Запад выразил готовность к переговорам по вопросам о контроле над вооружениями, размещении ракет, мерах по повышению доверия. В то же время, Лавров посетовал, что страны НАТО не готовы отказаться от приглашения в союз Украины и удовлетворить другие российские требования. По словам главы МИД, ведомство подготовило проект ответа на встречные предложения США и НАТО. Путин, как сообщается, поручил Лаврову продолжить консультации с Западом.
Сегодня же должна состояться встреча Путина с министром обороны Сергеем Шойгу.
В Сети обратили внимание, что Лавров сидел на большом расстоянии от Путина - как на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон. По всей видимости, это связано с опасениями президента России заразиться коронавирусом.
Переговоры между Россией и странами НАТО проходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины, к границе которой стянуты более 100 тысяч российских военных. Страны Запада считают, что Москва может готовить вторжение. В Москве заявляют, что таких планов нет, а главным содержанием переговоров с Западом называют не Украину, а российские требования "гарантий безопасности". При этом и Путин и другие российские чиновники давали понять, что отказ от принятия Украины в НАТО для Москвы - один из самых принципиальных вопросов.
Элина Марзоева: «Аслан Гагиев помог Анатолию Бибилову выиграть выборы»
Бывший замруководителя администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Элина Марзоева заявила, что криминальный авторитет Аслан Гагиев помог Анатолию Бибилову победить на предыдущих президентских выборах. Пост Марзоевой опубликован на её странице в фейсбуке.
По ее словам, во время президентской кампании она входила в штаб Бибилова и в преддверии выборов с его согласия отправилась в Австрию, чтобы обратиться за содействием к Аслану Гагиеву, который скрывался в Европе от российских правоохранителей. Она утверждает, что сначала Гагиев неодобрительно высказался о кандидатуре Бибилова, однако Марзоева смогла его переубедить, и во время второй поездки в Вену она заручилась поддержкой криминального авторитета.
Как отмечает Марзоева, в избирательный штаб Анатолия Бибилова приходили люди от Аслана Гагиева, которые оказывали различную помощь. Также Гагиев, по ее словам, подключил к кампании «влиятельных людей из Москвы».
«То, что Аслан Гагиев помог Анатолию Бибилову выиграть выборы и сделать это феерически и безапелляционно, известно многим. И сам факт его помощи не является секретом с 2016 года, когда Аслан Гагиев стал оказывать поддержку Анатолию Бибилову», – написала она.
В комментарии порталу Кавказ.Реалии Марзоева говорит, что сделала свое заявление «не в чьих-либо интересах».
«Здесь речь не идет о том, чтобы усилить позиции того или иного кандидата. Все это я писала добровольно, чтобы прояснить все спорные моменты, которые возникли после видеобращения Гагиева. Надеюсь, на этом меня оставят в покое», – добавила Марзоева.
Ранее на заседании суда в Ростове-на-Дону сам Аслан Гагиев заявил, что именно он привел Анатолия Бибилова к власти. Тогда пресс-служба Бибилова сообщила, что криминальный авторитет на предыдущих выборах никак не влиял на результаты голосования. Заявление Марзоевой в администрации югоосетинского президента пока не прокомментировали.
- 3 февраля Аслан Гагиев в зале военного окружного суда Ростова-на-Дону дал интервью местным журналистам, в котором заявил о том, что контролировал предыдущие выборы президента Южной Осетии. При этом он извинился перед жителями Осетии, что привел нынешнего президента к власти.
- Аслана Гагиева обвиняют в организации крупнейшего в стране преступного сообщества, в которое входили несколько группировок. Их участники совершали заказные убийства высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, крупных бизнесменов и криминальных авторитетов.
Министры G7 пообещали экономике Украины помощь, России - санкции
Министры финансов стран "Группы семи" (G7) заявили, что готовы принять срочные меры по поддержке украинской экономики, которая сталкивается с проблемами в связи с угрозой российского вооружённого вторжения.
Как говорится в заявлении министров, страны "семёрки" поддерживают не только независимость и целостность Украины, но и финансовую и экономическую стабильность этой страны. О конкретных мерах в заявлении не сказано. Министры подчёркивают, что ответом на возможную российскую агрессию станут "экономические и финансовые санкции, которые окажут существенное и немедленное воздействие" на российскую экономику.
В "Группу семи" входят США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия.
В связи с предполагаемой угрозой российского вторжения украинская экономика несёт потери - снижается курс гривны по отношению к доллару, отмечается отток капитала из страны.
В последние несколько суток появились сообщения об угрозе прекращения полётов многих авиакомпаний в Украину из-за возможного отказа страховых компаний страховать риски для самолётов, сданных в лизинг. Кабинет министров Украины накануне выделил около 600 миллионов долларов для специального фонда, средства из которого могут пойти на выплаты страховым и лизинговым компаниям, чтобы добиться продолжения полётов. Накануне самолёт украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс с португальского острова Мадейра в Киев, не смог попасть в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца воздушного судна. Он совершил посадку в Кишинёве. Полёты в Украину прекратила нидерландская авиакомпания KLM. Однако другие авиакомпании пока не заявляли о приостановке полётов.
Издание "Украинская правда" сообщает о том, что Украину в последнее время покинул ряд крупных бизнесменов. Только в воскресенье из Киева, как утверждается, вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
Киев неоднократно сообщал о значительном усилении воинской группировки России на границе двух стран. Страны Запада заявляют, что Москва может готовиться к масштабной войне с Украиной. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом.
МОК: церемонии награждения с участием Валиевой в Пекине не будет
Международный олимпийский комитет объявил, что на Олимийских играх в Пекине не будет официальной церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию, победу в которых одержали российские спортсмены.
Это связано с делом российской фигуристки Камилы Валиевой. Уже после командных соревнований стало известно, что в её допинг-пробе, сданной в декабре, были обнаружены следы запрещённого вещества. Спортивный арбитражный суд ранее в понедельник отклонил апелляцию МОК и ВАДА и позволил Валиевой продолжать участие в Играх.
В заявлении МОК подчёркивается, что суд не принял решение по существу дела - а именно о том, нарушила ли Валиева антидопинговые правила. Разбирательство по этому делу продолжится после Олимпиады. Поскольку теоретически Валиева может быть признана виновной и наказана, МОК считает, что вручать ей медали сейчас было бы нецелесообразно. Также не состоится и церемония награждения победительниц соревнований в женском одиночном катании, если Валиева займёт одно из первых трёх мест.
Эти соревнования начнутся 15 февраля. 15-летняя Валиева считается одной из фавориток.
Награждения, как говорится в заявлении МОК, пройдут только после того, как рассмотрение дела Валиевой завершится.
- МОК и ВАДА требовали отстранить Валиеву от соревнований из-за того, что в её допинг-пробе, взятой ещё до начала Олимпийских игр в Пекине, нашли запрещённый препарат - триметазидин.
- Выездная сессия Спортивного арбитражного суда с участием трёх арбитров прошла в воскресенье в онлайн-режиме в закрытом формате. Слушания продолжались около семи часов.
- Суд решил допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады с учетом её статуса "защищённой персоны", поскольку ей меньше 16 лет. Этот статус не допускает временного отстранения от соревнований. Суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады нанесёт ей непоправимый вред. Спортивный арбитраж также указал на "серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки". Суд не рассматривал вопрос о допинг-тесте Валиевой по существу.
- НОК США подверг решение суда критике, заявив, что Россия продолжает нарушать правила по борьбе с допингом, что несправедливо по отношению к "чистым" спортсменам.
- В воскресенье стало известно, что ВАДА проведёт расследование в отношении окружения Валиевой, чтобы проверить тренеров, врачей и других совершеннолетних, окружающих фигуристку. РУСАДА ранее также заявила о намерении провести расследование.
- Российские спортсмены выступают в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Национальные флаг и гимн использовать запрещено – из-за многочисленных допинговых нарушений в отношении России введены санкции.
Премьер Грузии: в случае «омикрона» вакцина не работает
На заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вакцина не работает против омикрон-штамма коронавируса. В качестве доказательства он привел в пример себя, отметив, что заболел – несмотря на то, что был привит. Таким образом глава грузинского Кабмина объяснил недавнее решение об отмене в стране т.н. «зеленых паспортов».
«В случае с «дельтой» и другими штаммами картина была иной, а в случае с «омикроном» в очень многих случаях, наверное, в большинстве случаев вакцина не действует. Я тому пример. В прошлом году я был инфицирован другим штаммом, был дважды вакцинирован Pfizer, но тем не менее заболел «омикроном», – сказал Гарибашвили.
Он добавил, что этот штамм протекает в несколько раз легче, чем другие вирусы. При этом все же указал на необходимость вакцинироваться, особенно гражданам старше 50 лет.
Отметим, что специалисты не раз заявляли, что госпитализация и смертность от омикрон-штамма низкая именно в тех странах, где высок уровень вакцинации.
Мария Казакова и Георгий Ревия завершили выступление в Пекине на 19-й позиции
Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия заняли 19-е место на Олимпийских играх в Пекине в танцах на льду. По сумме ритм-танца и произвольного проката они набрали 164.33 балла, опередив лишь пару из Украины.
Ранее, в ритм-танце Казакова и Ревия заняли 18-е место среди 23 пар, что позволило грузинскому дуэту выйти в финальную часть.
Золотую олимпийскую медаль в танцах на льду выиграли французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, установив новый мировой рекорд по сумме баллов – 226,98.
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами соревнований. По сумме ритм-танца и произвольного проката они набрали 220 с половиной баллов.
Бронзовая медаль у фигуристов из США - Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Американский дуэт по сумме двух танцев набрал 218 баллов.
- Завтра на Олимпиаде в Пекине в женском одиночном катании выступит представительница Грузии Анастасия Губанова.
Посол Украины в Британии: Украина могла бы отказаться от членства в НАТО
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в эфире Би-би-си, что Украина могла бы отказаться от цели вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну с Россией. Однако спустя несколько часов он заявил, что его не так поняли.
В интервью Би-би-си посол отметил, что Украина сейчас находится под угрозами и давлением, и, если выходом из этой ситуации может быть изменение отношения к членству в НАТО, она может проявить "гибкость".
При этом из слов Пристайко следует, что сам он поддерживает вступление страны в НАТО и не считает его угрозой для России.
Слова Пристайко вызвали негативную реакцию пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что вступление в ЕС и НАТО является для Киева "абсолютным приоритетом" и напомнил, что об этом написано в конституции страны.
Вскоре после этого Пристайко заявил Би-би-си, что Украина не откажется от курса на членство в НАТО, а сам он имел в виду, что Киев может пойти на различные уступки, но не по этому вопросу.
Стратегическая цель - вступление в НАТО и ЕС - записана в украинской конституции. Согласно решению Бухарестского саммита НАТО от 2008 года, Украина в будущем должна стать членом Североатлантического союза, однако сроки этого до сих пор не названы.
Вопрос недопущения членства Украины в НАТО - один из ключевых в списке российских требований так называемых гарантий безопасности. Североатлантический союз ранее отверг значительную часть этих требований, отметив, что у России нет права вето на вступление других стран в союз.
Британские СМИ называют возможный отказ Украины от стремления в НАТО "большой уступкой" России.
Заместитель британского министра обороны в интервью Reuters отметил, что Британия согласится с любым решением Украины по вопросу о членстве в НАТО, поскольку это суверенное право Киева.
Вадим Пристайко - бывший министр иностранных дел Украины. Его заявления прозвучали на фоне наращивания Россией вооружённой группировки у границ с Украиной. На Западе опасаются, что Россия может начать вторжение на украинскую территорию, чтобы заставить Киев пойти на уступки или же вовсе сменить в Украине власть.
По технической причине в Грузии опубликовали неполную ковид-статистику
Опубликованная сегодня ковид-статистика не отражают полную картину из-за технических работ на портале. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, уточненные данные за минувшие сутки будут загружены на сервер позднее.
Ранее в грузинском правительстве сообщили, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 21 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 577.
Выявили 4028 новых случая коронавируса. Провели 9688 тестов: PCR-тестов – 2920, экспресс–тестов на антиген – 6768.
По данным правительственного портала stopcov.ge, доля положительных тестов на коронавирус составила 41,58%, за последние 14 дней составляет 31,92%, за неделю – 33,03%.
Выздоровели еще 22 517 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 458 093 , выздоровевших – 1 270 759.
За сутки вакцинированы от коронавируса 478 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 775 482.
В Армении создана рабочая группа по вопросам экспорта мацуна
В Армении по поручению премьер-министра Никола Пашиняна создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с экспортом армянского мацуна.
Как пишет Радио Азатутюн, необходимость такой группы возникла на фоне проблем с экспортом армянского кисломолочного продукта.
По словам и.о. главы офиса интеллектуальной собственности Министерства экономики Армении Кристине Гамбарян, после проведения законодательных изменений в Армении необходимо будет зарегистрировать мацун в качестве географического указания, после чего начнутся переговоры с грузинской стороной по вопросу о взаимном признании грузинского мацони и армянского мацуна.
«Сейчас внесена поправка в закон о географических указаниях, которая изменила определение географического указания, что позволит производителям регистрировать название «мацун» в качестве географического указания. После этого мы надеемся, что в результате переговоров с грузинской стороной мы сможем взаимно признать и название «мацони» на нашей территории, в Республике Армения, и наше название «мацун» в Республике Грузия. Грузинская сторона представила нам соглашение под названием "Соглашение о взаимном признании и охране географических указаний Республики Армения и Республики Грузия"», – сказала Гамбарян.
По информации армянской стороны, экспортеры молочных продуктов из Армении в последние месяцы столкнулись с проблемами при транспортировке продуктов с маркировкой «мацун» через Грузию. Грузинские таможенники останавливали грузы, мотивируя это тем, что товар с географическим указанием «мацун» можно легко спутать с грузинским «мацони», которое зарегистрировано в Грузии в качестве географического указания с 2012 года.
«До 2021 года для наших производителей никаких проблем не возникало. Почему препятствия возникли сейчас? У меня нет ответа на этот вопрос. Во всяком случае, грузинская сторона утверждает, что стали более жестко подходить к защите интеллектуальной собственности и что это является частью их политики», – отметила Гамбарян.
У Минэкономики Армении пока нет расчетов относительно того, какой ущерб понесли армянские производители молочной продукции в результате данной проблемы, которая возникла в последние полгода. Сами производители также не захотели об этом говорить. Согласно действующим в Армении законам, чтобы зарегистрировать мацун как географическое указание, необходимо обращение самих производителей.
Ранее сообщалось, что армянские производители начали экспортировать мацун в Россию через Грузию с надписью «Армянский горный йогурт».
Членам ЛДПР разосланы сообщения с призывом не верить в смерть Жириновского
ЛДПР разослала своим членам сообщение с призывом не верить в информацию о смерти Владимира Жириновского. 75-летний политик госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19 со 2 февраля. Несколько изданий сообщали, что он находится в тяжёлом состоянии. В партии это отрицают.
О рассылке членам партии рассказал агентству РИА "Новости" первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов. По его словам, в ночь на 13 февраля злоумышленники распространяли сообщение о смерти Жириновского. По словам Каргинова, партия попросила МВД проверить, не нарушен ли этим закон.
Ранее несколько изданий сообщали, что Жириновский находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Партия это отрицает.
9 февраля, через неделю после госпитализации, партия отрицала, что политик находится в больнице. 11 февраля первый заместитель ЛДПР Василий Власов обратился к предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу (Гундяеву) с просьбой молиться за здоровье Жириновского.
Жириновский возглавляет ЛДПР с декабря 1989 года, тогда партия ещё называлась Либерально-демократической партией Советского Союза. Он больше всех остальных кандидатов, шесть раз, участвовал в выборах президента России, пропустив только кампанию 2004 года и избирался во все восемь созывов Государственной думы.
В 2019 году издание "Проект", чьё юридическое лицо позднее было признано российскими властями нежелательной организацией, рассказывало, что традиционно треть кандидатов от ЛДПР платят за своё выдвижение от партии. Его семья владеет недвижимостью на сумму около 10 миллиардов рублей, писало издание. В расследовании утверждалось, что карьера политика могла быть связана со спецслужбами, однако доказательств этому в тексте приведено не было.
CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Играх в Пекине
Cпортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Российская фигуристка Камила Валиева будет выступать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, которые начнутся 15 февраля.
МОК и ВАДА требовали отстранить Валиеву от соревнований из-за того, что в её допинг-пробе, взятой ещё до начала Олимпийских игр в Пекине, нашли запрещённый препарат - триметазидин.
Выездная сессия Спортивного арбитражного суда с участием трёх арбитров прошла в воскресенье в онлайн-режиме в закрытом формате. Слушания продолжались около семи часов.
Суд решил допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады с учетом её статуса "защищённой персоны", поскольку ей меньше 16 лет. Этот статус не допускает временного отстранения от соревнований. Суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады нанесёт ей непоправимый вред. Спортивный арбитраж также указал на "серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки".
15-летняя Валиева считается одной из фавориток соревнований.
Запрещённый препарат триметазидин – его назначают при проблемах с сердцем – был обнаружен в пробе, которую сдала Валиева 25 декабря. Однако известно об этом стало только 8 февраля, после того как фигуристка в составе российской команды уже завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Награждение российских фигуристов было отложено. Российское антидопинговое агентство РУСАДА, согласно правилам, отстранило Валиеву от соревнований, однако после её апелляции отменило это решение. На этот вердикт, в свою очередь, подали апелляции МОК ,ВАДА и Международный союз конькобежцев.
В воскресенье стало известно, что ВАДА проведёт расследование в отношении окружения Валиевой, чтобы проверить тренеров, врачей и других совершеннолетних, окружающих фигуристку. РУСАДА ранее также заявила о намерении провести расследование.
Валиеву тренируют Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, медицинский консультант группы – Филипп Шветский. Тутберидзе ранее заявила об абсолютной уверенности в том, что Валиева "невинна и чиста". "Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать", – сказала она.
- Российские спортсмены выступают в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Национальные флаг и гимн использовать запрещено – из-за многочисленных допинговых нарушений в отношении России введены санкции.
После сильного землетрясения в Грузии зафиксировали несколько афтершоков
Афтершоки произошли после сильного землетрясения на юге Грузии, близ грузино-армянской границы.
Как сообщалось ранее, 13 февраля, в 22:25 по местному времени, в районе села Самеба произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались по всей Грузии.
По информации Национального центра сейсмического мониторинга, близ грузино-армянской границы после этого произошло еще шесть землетрясений, магнитуда которых колебалась от 3.1 до 4.5.
По информации мэра Дманисского муниципалитета, в селе Шахмарло обвалилась стена жилого дома. О других разрушениях пока не сообщается.
Подземные толчки ощущались и в Армении – в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах – Гюмри и Ванадзоре.
Как пишет Радио Азатутюн, с 14 февраля профессиональные группы сейсмической защиты МЧС Армении будут проводить макросейсмические исследования в населенных пунктах северных районов страны для выяснения возможных последствий землетрясения.
Украина запросила встречу с Россией для обсуждения военной активности у границы двух стран
Киев запросил встречу с Москвой для обсуждения военной активности России у украинской границы. Это сделано в рамках международного соглашения 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Встреча в рамках так называемого Венского документа запрошена после того, как Москва не ответила в рамках соглашения на отправленный Киевом запрос о перемещении войск, - сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Россия должна выполнять обязательства для снижения напряженности и укрепления безопасности участников договора, заявил украинский министр.
Венский документ был принят в 2011 году Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предполагает, что стороны будут обмениваться информацией о расположении части своих воинских формирований, об увеличении их численности и целях и задачах их дополнительного развертывания.
Вечером 11 февраля Украина заявила, что запросила у России информацию по поводу военной активности у границы и в аннексированном Крыму. Кремль это сообщение не комментировал. 13 февраля стало известно, что аналогичный запрос в Минск был направлен странами Балтии. Встреча по этому запросу назначена на понедельник, - говорится в сообщении в твиттер-аккаунте председательства Польши в ОБСЕ.
В случае, если Россия согласится участвовать во встрече, вести ее так же будет Польша. По итогам заседания государствам может быть рекомендовано принять меры для стабилизации приграничной ситуации и прекращения вызвавшей озабоченность военной активности.
Киев неоднократно сообщал о значительном усилении воинской группировки России на границе двух стран. Страны Запада заявляют, что Москва готовится к масштабной войне с Украиной. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом.
- В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский больше часа беседовал с президентом США Джо Байденом о ситуации на границе с Россией. В сообщении Белого дома говорится, что лидеры согласились в необходимости продолжать переговоры и сдерживание в отношении Москвы.
В результате сильного землетрясения в Грузии разрушений нет
В Дманисском муниципалитете Грузии, где находился эпицентр землетрясения, произошедшего вечером 13 февраля, разрушений нет. Об этом заявил глава местной администрации Коба Мурадашвили.
В пресс-службе муниципалитета при этом сообщили, что после землетрясения в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена.
Подземные толчки магнитудой 6,2 (ML) произошло в 22:25 по тбилисскому времени. Землетрясение ощущалось как в Восточной, так и в Западной Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в районе села Самеба на Джавахетском нагорье.
Подземные толчки ощущались и в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах – Гюмри и Ванадзоре. Там также в некоторых районах отключилось электричество.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Грузии в 22:25 по тбилисскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сильные толчки ощущались в Тбилиси.
По информации Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился недалеко от села Самеба на юге Грузии. Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.
В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно.
Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.
Сейсмологи отмечают, что весь летний период землетрясения в этом регионе происходили довольно активно, в основном это толчки магнитудой до 3-4, которые фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями.
«Яблоко» объявило сбор подписей против войны России с Украиной
Партия «Яблоко» объявила сбор подписей против войны России с Украиной. Текст петиции опубликован на сайте партии. Адресатом станет «российское руководство», говорится в сообщении.
Подписи под обращение поставили председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии Николай Рыбаков, члены федерального политкомитета, в том числе Борис Вишневский, Лев Шлосберг, Эмилия Слабунова и сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев.
«Война с Украиной, которую готовит Путин, принесет горе людям, разрушит семьи, погубит тысячи жизней. В этой войне невозможно победить. Любой ее исход будет катастрофой для России, - говорится в обращении. - Каждый из нас, каждый из вас несет всю полноту ответственности за то, чтобы это не произошло!»
Сбор подписей под обращением к руководству запланирован не только в интернете, но и в партийных офисах. В регионах, где это разрешено во время пандемии, «Яблоко» планирует проводить протестные акции.
В конце января еще одну петицию против войны опубликовал российский Конгресс интеллигенции. Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» подписали больше пяти тысяч человек.
Западные разведки подозревают Россию в подготовке полномасштабного вторжения на территорию Украины. На брифинге на этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия готова вторгнуться на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, то есть, до 20 февраля. Более 30 стран мира призвали граждан покинуть Украину или зарегистрировать свое пребыванием там на родине.
Москва обвинения отрицает и называет их провокацией. Поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины заявляют, что атаку готовит Киев - там это тоже отрицают.
Франк-Вальтер Штайнмайер вновь избран президентом Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье на второй срок избран президентом Германии. За него проголосовало существенное большинство членов Федерального собрания, которое избирает президента ФРГ. В него входят депутаты Бундестага и представители федеральных земель.
Кандидатуру социал-демократа Штайнмайера поддержали все ведущие партии - как входящие в правящую коалицию СДПГ, Свободные демократы и «Зеленые», так и оппозиционный союз ХДС/ХСС. Не поддержали ее правые популисты из «Альтернативы для Германии» и «Левые». В результате в поддержку Штайнмайера были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, - сообщает Deutsche Welle.
Штайнмайеру 66 лет. Он занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ, был вице-канцлером. Участвовал в переговорах в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе, его именем названа так называемая «формула Штайнмайера» - один из планов по реализации Минских соглашений. Президентом ФРГ его избрали в 2017 году. У президента по конституции немного полномочий, но он воспринимается в германском обществе как моральный авторитет.
В своем выступлении после избрания Штайнмайер коснулся темы важности защиты демократии, а также отметил, что Европе сейчас угрожает война. Ответственность за эскалацию ситуации он возложил на Россию - в связи с ее агрессивными действиями в отношении Украины. Германский президент призвал вместе искать пути выхода из кризиса.
Депутат Госдумы из Чечни назвал главу Мещанского района Москвы «уродом»
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, недавно привлекший внимание угрозами расправой в адрес семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, позвонил главе Совета депутатов Мещанского района Москвы, члену «Единой России» Александру Закускину, и назвал его «уродом». Видео телефонного звонка опубликовано в соцсетях.
Поводом для оскорблений послужило нападение Закускина на 68-летнюю чеченку Салиму Юсупхаджиеву, торговавшую колбасой у мечети на проспекте Мира в Москве. По словам Юсупхаджиевой, Закускин стал пинать ее ящик, пообещал «депортировать в Чечню», а затем, как она утверждает, распылил ей в лицо перцовый баллончик, - сообщает Кавказ.Реалии.
«Такие не достойны вообще быть в этой партии [«Единая Россия]. Сейчас такой резонанс по этому поводу. Если бы вы говорили о каких-то террористах, экстремистах и о тех, кто предает эту страну, это был бы один момент», - сказал Делимханов, который ранее угрожал Янгулбаевым тем, что им «отрежут головы» за деятельность, которую власти Чечни считают пособничеством терроризму. Угроз в адрес Закускина Делимханов, который сам входит во фракцию «Единая Россия», не высказывал.
В ходе разговора Закускин заверил депутата, что извинится перед пострадавшей и «приложит все усилия», чтобы загладить свою вину.
По данным ЧГТРК «Грозный», в отношении Закускина по запросу уполномоченного по правам человека Чечни будет проведена прокурорская проверка.
Как утверждает издание Baza, после публикации разговора с Делимхановым Закускину начали поступать угрозы. Неизвестные пишут ему, что ему «отрежут голову». Глава Мещанского района, как пишет Baza, написал заявление в полицию, а также сменил место проживания.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.