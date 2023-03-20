В Кремле прошла неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина

Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели неформальную встречу в Кремле.

В открытой части беседы Путин поздравил Си с переизбранием на пост главы КНР. «За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», – заявил Путин.

Российский президент добавил, что внимательно изучил предложения Пекина по урегулированию войны России с Украиной. По словам Путина, российские власти открыты для переговорного процесса.

Си Цзиньпин заявил, что он выбрал Россию в качестве первой страны зарубежного визита после переизбрания на пост главы КНР. «Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря Вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения результатов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно Вас поддержит в Ваших добрых начинаниях», – заявил Си.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в президентских выборах 2024 года. «Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность», – сказал Песков.

Визит Си Цзиньпина продлится три дня – до 22 марта. Официальные переговоры состоятся во вторник, 21 марта. Они пройдут в узком и расширенном составах.

Кремль ранее подтвердил, что, помимо двусторонних вопросов, Путин и Си обсудят план мирного урегулирования вокруг Украины, предложенный Пекином. Документ содержит 12 пунктов, среди которых прекращение огня, начало мирных переговоров, уважение суверенитета и прекращение односторонних санкций.