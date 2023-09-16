В Крыму продали первые национализированные объекты

В аннексированном Крыму продали первые национализированные объекты украинских бизнесменов. На данный момент прошли восемь аукционов, на которых были проданы активы на 815 миллионов рублей. Об этом сообщил глава государственного совета региона Владимир Константинов.

По его словам, речь идет об объектах жилого фонда и коммерческой недвижимости. Он добавил, что сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений. Их оценивают в сумму порядка 27 миллионов рублей.

Также Константинов заявил, что планируется продать еще около 100 объектов, среди которых есть жилые помещения, в том числе принадлежавшие семье президента Украины Владимира Зеленского.