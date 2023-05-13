В Ливерпуле - финал «Евровидения», в Украине - воздушная тревога

Россия предположительно потеряла в субботу два военных вертолета и два истребителя. По многочисленным сообщениям СМИ и телеграм-каналов, они были сбиты утром в субботу над Брянской областью. По предварительным данным , все они входили в одну авиагруппу.

Власти к вечеру субботу подтвердили потерю одного вертолета Ми-8 в городе Клинцы. Пилоты, как сообщается, погибли. Издание «База» утверждает, что всего погибли девять летчиков - члены экипажей двух самолетов и двух вертолетов. ТАСС подтверждает потерю вертолета и самолета Су-34. О гибели еще одного вертолета Ми-8 и самолета, предположительно Су-35, сообщают многочисленные российские телеграм-каналы и СМИ, в частности «Коммерсантъ».

Украинская сторона пока официально не комментировала случившееся. Брянская область граничит с Украиной, однако падения российских летательных аппаратов были зафиксированы на некотором расстоянии от границы.



По данным «Коммерсанта», истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника. На аэродром не вернулись все четыре машины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сначала поступила информация об упавшем вертолете в городе Клинцы. Он расположен более чем в 50 километрах от границы с Украиной. Очевидцы публикуют несколько видео падения Ми-8. Согласно записям, машина загорелась в воздухе и стала падать. Глава городской администрации Сергей Евтеев уточнил, что на земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«База» пишет, что вертолет долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. В результате крушения получила ожоги одна жительница Клинцов. Повреждены пять домовладений. Об этом написал в телеграме губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Вскоре после появления новостей о крушении вертолета в Клинцах стали поступать сообщения о падении в Брянской области самолета Су-34.

Еще один самолет - истребитель Су-35 - как сообщается, упал в Стародубском районе Брянской области.

Второй Ми-8, по сообщениям, упал в Унечском районе Брянской области. На место следуют взрывотехники, пишет «База».