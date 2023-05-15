В Луганске при взрыве ранен назначенный Россией глава МВД «ЛНР»

В Луганске, расположенном далеко от линии фронта на подконтрольной России территории, в понедельник при взрыве ранен назначенный Россией глава МВД так называемой «ЛНР» Игорь Корнет. Об этом сообщают РИА «Новости» и другие российские СМИ.

Взрыв произошёл в парикмахерской. Ранения получили ещё несколько человек. Корнет, который возглавлял МВД поддерживаемых Россией сепаратистов с 2014 года - в тяжёлом состоянии.

Утром в Луганске произошли два взрыва в районе автовокзала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя властей так называемой «ЛНР» Родиона Мирошника. Повреждена, как утверждается, гражданская инфраструктура. О пострадавших не сообщается.

Целью удара возможно была территория бывшего авиационного училища штурманов, написал Мирошник в своём телеграм-канале, предположив, что это были «скорее всего ракеты». «Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса», – заявил Мирошник.

В пятницу в Луганске уже заявляли о ракетном обстреле. По версии назначенных Россией властей «ЛНР», во время обстрела Луганска 12 мая украинская армия применила две крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные недавно Великобританией, и одну ракету противодействия ПВО. В результате взрывов, по сообщению назначенных Россией властей, пострадали шестеро детей.

В субботу утром в Луганске снова был слышен взрыв. СМИ опубликовали снимки с поднимающимся над городом столбом дыма. По ряду сообщений, удар был нанесён по бывшему зданию Академии МВД, где предположительно располагались российские военные.

Минобороны России в понедельник заявило, что в последние сутки российские военные сбили одну ракету Storm Shadow - это первое подобное сообщение. Украинская сторона его не комментировала.

Утром 15 мая под обстрел попали село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, обвинив в атаке ВСУ. Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света.