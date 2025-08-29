В МИД РФ вновь настаивают на «демилитаризации» Украины

В Москве в пятницу выступили с резкой критикой ведущихся между Украиной и странами НАТО обсуждений возможных гарантий безопасности Украины после завершения войны с Россией. Как заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, высказываемые на Западе предложения по гарантиям безопасности для Украины «направлены против России» и «ведут к деградации стратегической стабильности на общерегиональном и на глобальном уровне».

Захарова подробнее не пояснила свой тезис. Ранее как представители МИД, так и пресс-секретарь Кремля категорически отвергали возможность размещения в Украине военнослужащих стран НАТО.

По словам Захаровой, гарантии безопасности Украине должны быть не условием для переговоров, а результатом мирного урегулирования. Мирное же соглашение же, как заявила Захарова, должно включать «демилитаризацию, денацификацию, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины». Таким образом, представитель МИД фактически повторила тезисы, которые российские власти высказывали с начала вторжения в Украину, без какой-либо их корректировки. Президента Украины Захарова назвала «главарём хунты». При этом в тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не исключает встречи с Зеленским, но только если она будет «хорошо подготовлена».

О «демилитаризации и денацификации» Украины как одной из целей так называемой специальной военной операции говорил Владимир Путин, объявляя о вторжении в Украину 24 февраля 2022 года. Что конкретно имеется в виду под этими понятиями, неясно. В разное время в Москве требовали, например сокращения украинской армии, отказа от поставок западного оружия, придания статуса русскому языку в Украине и так далее.

Обсуждение гарантий безопасности в последние дни стало более интенсивным на фоне переговоров, которые провели президенты США и России, и последующих обсуждений возможных мирных соглашений. Среди этих гарантий называется в том числе размещение в Украине небольшого числа военнослужащих из стран Европы, а также создание механизма реагирования на возможную новую агрессию со стороны России, похожего на 5-ю статью договора о коллективной обороне НАТО.

Как пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов, европейские лидеры рассматривают в качестве одной из гарантий также возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения. В публикации подчёркивается, что неясна позиция Киева по этому вопросу, так как создание такой зоны означало бы, вероятно, новые территориальные уступки. Как говорится в публикации, создание буферной зоны напоминало бы разделение Германии после Второй мировой войны. Представители Украины ранее заявляли, что готовы признать де-факто утрату контроля над оккупированными Россией территории, но не признают их утрату юридически.

Франция и Великобритания, а также ряд других стран Европы выражали готовность направить в Украину войска в качестве гарантии безопасности. Европейские страны ведут переговоры с Вашингтоном о предоставлении спутниковой разведки и авиационной поддержки со стороны США. В то же время, учитывая, что официально Россия выступает против размещения военных из стран НАТО, неясно, насколько обсуждаемый план гарантий безопасности реалистичен.