В Минске начался суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком

В Минске начинается суд над членами президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой и Максимом Знаком.

Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.

Заседание проходит в закрытом режиме, однако перед его началом агентству Sputnik удалось снять видео, на котором Колесникова танцует в клетке в зале суда и показывает сердечки.

Колесникова и Знак играли активную роль в уличных протестах против объявленной властями победы Александра Лукашенко на выборах прошлого года. Колесникова стала одним из самых узнаваемых лиц протеста, она входила в так называемое "женское трио" вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.

Мария Колесникова была задержана в начале сентября прошлого года. 8 сентября её вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым попытались вывезти из Беларуси на Украину, однако она порвала свой паспорт и покинула автомобиль, чтобы избежать принудительной депортации. После этого её вновь задержали и отправили в СИЗО в Беларуси, предъявив обвинения по уголовным делам.

Максим Знак был задержан 9 сентября. Вскоре ему предъявили обвинение в действиях наносящих ущерб безопасности Беларуси.