Группа «украинских диверсантов» провела рейд в Брянскую область

В Брянской области, по данным губернатора, российские пограничники отразили атаку «украинских диверсантов». «Русский добровольческий корпус» заявил, что с российской стороны убиты два пограничника. Об этом пишет издание «Медуза».

Ранее «База» сообщила, что попытка прорыва в Брянскую область, в которой участвовали от 15 до 30 украинских диверсантов, произошла утром 4 сентября в районе поселка Подывотье. Источники «Базы» сообщили о гибели одного пограничника ФСБ, еще несколько российских военных получили ранения.

Ответственность за диверсию в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий на стороне Украины.

31 августа ФСБ и власти Брянской области сообщали о попытке прорыва «группы украинских диверсантов» на территорию региона. В спецслужбе заявляли, что убиты двое «боевиков» и задержаны еще пятеро.

«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», также воюющий на стороне ВСУ, ранее устраивали несколько рейдов в Белгородскую и Брянскую области. 31 августа РДК заявлял, что атаковал дронами военный аэродром в Курской области.