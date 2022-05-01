В порту Амстердама отказались разгружать танкер с нефтью из России

Работники порта в Амстердаме отказались разгружать танкер Sunny Liger с российской нефтью. Ранее это же судно отказались принимать в Роттердаме и одном из портов Швеции, сообщают нидерландские СМИ.

Танкер следовал из Приморска Ленинградской области. Судно ходит под флагом Маршалловых Островов и не попадает под санкции ЕС, введенные в отношении России из-за войны с Украиной. Власти Нидерландов признали, что у них нет оснований для запрета на вход в порт для танкера. Вместе с тем муниципалитет Амстердама назвал разгрузку танкера нежелательной и поддержал решение работников порта.

Нидерланды планируют отказаться от российских энергоресурсов до конца года.

Как сообщают источники агентства Bloomberg, власти Евросоюза собираются предложить эмбарго на российскую нефть к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. Новые ограничения в отношении Москвы послы стран ЕС планируют обсудить уже на следующей неделе.

Кроме того, Евросоюз планирует отключить от международной банковской системы SWIFT большинство российских и белорусских банков. Это будет шестой пакет санкций против России после начала боевых действий на территории Украины.

ЕС уже ввел эмбарго на российский уголь, которое начнет действовать с августа.

Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта. 70 процентов газа и 60 процентов нефти и нефтепродуктов Россия продает как раз в Европу.

За два месяца с начала войны с Украиной Москва продала Евросоюзу энергоносителей на 44 миллиарда евро, что в два раза больше итогов аналогичного периода в прошлом году. При этом сами объемы закупок за этот период снизились. Объем импорта нефти в ЕС упал на 20 процентов, угля - на 40 процентов. Однако импорт газа вырос. Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. За два месяца войны она импортировала энергоносителей на девять миллиардов евро.