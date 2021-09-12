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В Праге задержан предполагаемый участник аннексии Крыма
В аэропорту Праги был задержан российский гражданин по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума чешской полиции.
Ранее в воскресенье представитель российских властей аннексированного Крыма Александр Молохов сообщил РИА Новости о задержании в Праге активиста так называемой Крымской весны Александра Франчетти. «Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами» - сказал Молохов. Он предположил, что Франчетти может быть выдан на Украину, как выразился чиновник, «на верную смерть».
В российском посольстве агентству ТАСС подтвердили информацию о задержании активиста. Каких-либо иных подробностей пока нет. Неизвестно, в частности, в каких именно преступлениях обвиняют россиянина украинские власти.
В 2019 году Радио Свобода сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало Чешское радио со ссылкой на источники.
В 2014 году россиянин активно участвовал в аннексии Крыма. Утверждается, что за несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова Франчетти создал в Крыму группировку «Северный ветер». Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких «экстремистских групп». Информацию об этом Франчетти подтвердил в одном из своих интервью на YouTube. Тогда же он рассказал, что группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота России.
По данным СМИ, с 2000 года Франчетти постоянно живет в Праге и работает тренером по фитнесу. При этом он регулярно бывал в Крыму. Он утверждает, что не нарушал международное законодательство.
Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова «восстановлением исторической справедливости». События весны 2014 года в России нередко называют «Русской» или «Крымской» весной.
Другие новости дня
Более 900 человек в Южной Осетии вакцинировались от коронавируса
В Южной Осетии продолжается вакцинация российской вакциной «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения самопровозглашенной республики, на сегодняшний день в привито более 900 жителей республики. Имеющаяся в наличии вакцина полностью соответствует потребности населения.
С начала мая вакцинировались 948 человек, из них 82 медицинских работника. Второй компонент вакцины получили 750 человек. Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время югоосетинский Минздрав ожидает поставки вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в количестве по одной тысяче штук, передает информагентство «Рес».
«Третья сила» представила свое видение развития Тбилиси
Новая политическая платформа «Третья сила – Стратегия Агмашенебели» представила свое видение развития Тбилиси. Своей главной целью политическая платформа называет превращение грузинской столицы в высокоразвитый европейский город, где будут создаваться новые рабочие места, развиваться малый и средний бизнес, сообщает «Новости-Грузия».
В плане определены шесть приоритетных направлений:
- Равно развитый город – все районы являются лицом Тбилиси;
- Тбилиси – город знаний и технологий;
- Тбилиси – комфортный и безопасный город;
- Тбилиси – европейский центр туризма и культуры;
- Тбилиси – глобальный воздушно-транспортный хаб;
- Все являются соучастниками управления городом.
Лидер «Третьей силы» Георгий Вашадзе считает, что представленный план амбициозный и нестандартный.
«В поляризованной политической среде мало говорят о том, кто и что будет делать. Мы много говорим о том, что нам нужно сменить правительство, но конкретно о том, кто что планирует делать, у кого какой план, есть ли у них конкретные шаги, проекты по решению многих проблем, которые беспокоят людей, к сожалению, этого не видно. В этом и заключается главная отличительная черта «Третьей силы» и нашей команды. Мы не только критикуем, но предлагаем конкретный выход», - заявил Вашадзе.
«Третья сила» создана на платформе партии «Стратегия Агмашенебели». В объединение также вошли «Реформаторы», Республиканская партия Грузии и «Свободные демократы». На пост мэра Тбилиси «Третья сила» представила Тамар Кекенадзе, а кандидатом в председатели городского совета (сакребуло) – Серго Чихладзе.
Для победы кандидаты в мэры должны набрать не менее 50% голосов избирателей, а мажоритарные депутаты – не менее 40%. Муниципальные выборы в Грузии состоятся 2 октября.
Эксперты: Китай «покупает» влияние в странах Восточной Европы
Прилив китайского капитала в страны Центральной и Восточной Европы сопровождается снижением в них юридических и управленческих стандартов, а также ухудшением ситуации с охраной окружающей среды. Это следует из доклада, опубликованного болгарским Центром расследований демократии.
Речь идет о первом широком расследовании тенденций последних лет, когда Китай стал основным торговым партнером стран региона.
Утверждается, что с 2009 года китайские компании вложили в покупку долей в компаниях стран региона около 14 миллиардов долларов. В последние годы растет приток китайских инвестиций в инфраструктуру, энергетические и телекоммуникационные компании - общая их сумма оценивается в 50 миллиардов долларов. При этом китайские инвесторы нередко получают льготы, а их приход на рынок сопровождается непрозрачными и потенциально коррупционными процедурами. Рост объема китайских инвестиций в экономику, как утверждается, опосредованно ведет и к росту политического влияния КНР. Наибольшая активность Пекина наблюдается в Чехии, Венгрии, Боснии, Черногории и Сербии.
Главным центром расширения политического и экономического влияния Китая на Западные Балканы названа именно Сербия. Весь же регион Центральной и Восточной Европы назвал в докладе «черным ходом» для проникновения китайского капитала в ЕС.
Как говорится в докладе, Китай не стремится помешать странам Западных Балкан вступить в ЕС, однако рост китайского влияния подрывает их европейские перспективы - в том числе из-за принятия законов и норм, облегчающих жизнь китайским инвесторам в ущерб прозрачной конкуренции. Также помешать вступлению стран в ЕС могут китайские инвестиции в добычу угля и увеличение углеродных выбросов - что противоречит долгосрочной стратегии ЕС по борьбе с изменениями климата.
Суд оставил за решеткой захватившего заложников в «Банке Грузии»
Телавский районный суд оставил в заключении до окончания следствия 49-летнего Шалву Меликишвили, захватившего заложников в банке, сообщает «Новости-Грузия».
Вооруженный гранатой Меликишвили днем 9 сентября ворвался в филиал «Банка Грузии» на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией, налетчик сдался.
Теперь Меликишвили обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. По словам адвоката, Меликишвили признает вину и соглашается со всеми свидетельскими показаниями.
Сегодня защита ходатайствовала об избрании залога в размере 30 тысяч лари в качестве меры пресечения, однако эта просьба была отклонена. Судья полностью разделил позицию стороны обвинения. Прокурор дела говорил о рисках воздействия на свидетелей, уничтожения доказательств и сокрытия обвиняемого.
Обвиняемый сегодня же был переведен из Телавского районного суда в пенитенциарное учреждение №8 в Глдани (Тбилиси).
Шалва Меликишвили – житель Телавского района, повар. Мужчина работал в ресторане престижной гостиницы «Старый Телави», однако был уволен за пьянство. Бывший работодатель охарактеризовал его, как порядочного человека, предположив, что на ограбление банка Меликишвили решился, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Соседи мужчины также рассказали журналистам, что он увлекался азартными играми. Они не исключают, что он захватил заложников после того, как в очередной раз по-крупному проигрался.
Следствие продолжается по трем статьям УК Грузии – «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», «террористический акт» и «захват заложников в террористических целях».
Иване Чхаидзе назвал возможные сроки пятой волны коронавируса в Грузии
Пик четвертой волны коронавируса в Грузии уже пройден, все параметры, используемые для оценки эпидемиологической ситуации, в последние недели неуклонно улучшаются. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
17 августа в Грузии был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений – 6 208 новых случаев за сутки. По словам Чхаидзе, с тех пор показатель неизменно снижается.
«Важно уменьшить количество активных случаев. По состоянию на 21 августа в стране было до 61 тысячи активных случаев, а сейчас это число уменьшилось вдвое. Более того, сейчас активных кейсов 29 тысяч, что тоже очень важно. Снизилась нагрузка на больничный сектор. Сегодня есть около 1600 свободных коек», - сказал Чхаидзе в интервью Общественному вещателю.
По его словам, возникновение пятой волны коронавируса возможно в ноябре, однако сейчас делать какие-либо прогнозы неправильно.
«Ноябрь – сезон роста респираторных вирусов. Новая волна может быть связана с резким падением температуры, что приведет к тому, что в помещениях будут собираться больше людей, и повысится риск заражения. Период гриппа и гриппоподобных заболеваний в Грузии начинается с ноября. Пятая волна возможна, однако говорить о том, что пятая волна обязательно будет, сейчас я считаю неправильным. Единственная реальная причина, по которой может начаться новая волна, - это мутация», - сказал Чхаидзе.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. К настоящему времени в стране зафиксировано 580 869 случаев заражения (более 15% населения), 541 610 пациентов выздоровели, 8 185 человек умерли. Четвертая волна коронавируса оказалась самой тяжелой - ежедневно в Грузии фиксировалось по 5-6 тысяч новых случаев заражений и более полусотни летальных исходов.
С завтрашнего дня в крупных городах Грузии возобновит работу общественный транспорт
Общественный транспорт в пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди, возобновит работу в понедельник, 13 сентября, сообщает «Новости-Грузия».
По-прежнему для пассажиров будет обязательно наличие масок, строго контролировать местные власти обещают соблюдение дистанции.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее пообещал, что интервал движения поездов в метро будет сокращен. Кроме того, во всех городах уже начаты работы по дезинфекции салонов автобусов и микроавтобусов, а также вагонов.
Работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации.
Это решение вызвало протесты - граждане много раз жаловались на то, что им трудно добираться на работу без автобусов и маршрутных такси, а в Тбилиси еще и без метро.
Сначала было заявлено, что работа транспорта возобновится 4 сентября, затем срок продлили. Об отмене ограничения межведомственный координационный совет объявил 7 сентября.
Разговор оппонентов. Папа Франциск в Будапеште встретился с Орбаном
Папа Римский Франциск сегодня, 12 сентября, на несколько часов приехал в Венгрию, чтобы отслужить в Будапеште под открытым небом заключительную мессу Международного евхаритического конгресса.
Перед богослужением, которое проходит на площади Героев в венгерской столице с участием десятков тысяч верующих, Франциск встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном.
Встреча с Орбаном привлекла внимание прессы и комментаторов из-за очевидных политических разногласий между венгерским премьером, который позиционирует себя как защитник «европейской христианской цивилизации», и нынешним главой Католической церкви. В частности, у Орбана и Франциска диаметрально противоположные подходы к проблеме миграции - в то время как венгерский премьер видит в ней исключительно угрозу европейской идентичности, Папа Римский призывает страны Европы принимать беженцев. Он также критикует националистические тенденции в странах ЕС и призывает к европейскому единству. Близкая к властям венгерская пресса, в свою очередь, критиковала Папу, называя его носителем левых взглядов и сторонником одного из главных оппонентов Орбана, уроженца Венгрии Джорджа Сороса.
Встреча Папы с Орбаном продолжалась около 40 минут и, как сообщается, носила формальный характер. Венгерский премьер опубликовал фото встречи с Папой, написав, что попросил Франциска «не позволить христианской Венгрии погибнуть».
После встречи с Орбаном и перед началом богослужения Франциск также встретился с лидерами христианской и еврейской общин Венгрии. Он заявил о необходимости борьбы с антисемитизмом в Европе.
Ряд комментаторов указывают на краткость визита Папы в Будапешт. Из столицы Венгрии Франциск отправится в соседнюю Словакию, где проведет полных два дня. Ватикан отрицает политическую подоплеку такого графика, подчеркивая, что в Будапешт Папа приехал ради конкретного богослужения, а в Словакию едет с давно согласованным визитом.
В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции Папа не совершал зарубежных визитов. Поездка в Венгрию стала одной из первых после их возобновления и первой после операции, которую 84-летний понтифик перенес два месяца назад. Франциск утверждает, что сейчас чувствует себя хорошо.
В Западной Грузии ураган повредил крыши более десятка домов
Крыши более десятка домов были повреждены во время урагана в Хобском муниципалитете (регион Самегрело и Земо Сванети), сообщает пресс-служба районной мэрии.
Накануне, 11 сентября, в Самегрело прошел сильный дождь, во время которого наблюдалось шквалистое усиление ветра. Известно о нескольких случаях падения деревьев, одно из них упало на автомобиль. Повреждены линии электропередач, уничтожены посевы и пашни. Согласно поступающей информации, наибольший ущерб нанесен селу Ахали Хибула, сообщает «Новости-Грузия».
До поздней ночи в зоне стихии работали соответствующие службы мэрии. Устранение последствий непогоды и очистка дорог продолжаются до сих пор. По словам представителя мэрии, создана комиссия по подсчету ущерба. Пострадавшему населению обещают оказать соответствующую помощь.
ФБР рассекретила первый документ о расследовании терактов 11 сентября
Федеральное бюро расследований США вечером в субботу рассекретило первый документ, связанный с расследованием терактов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек. Ранее о рассекречивании ряда документов к 20-й годовщине террористических атак на Нью-Йорк и Пентагон распорядился президент Джо Байден.
Документы, которые будут опубликованы, связаны с расследованием так называемого саудовского следа в событиях 11 сентября. Их рассекречивания требовал ряд родственников жертв, утверждающих, что к подготовке терактов могли иметь отношение власти Саудовской Аравии.
Опубликованный в субботу документ содержит 16 страниц, часть его текста - как обычно бывает при публикации рассекреченных документов в США - скрыта. В документе, составленном в апреле 2015 года, пересказывается допрос бывшего сотрудника саудовского консульства в Лос-Анджелесе, который, как утверждается, контактировал с людьми, оказавшими «значительную материально-техническую поддержку» двум из 19 террористов, угнавших 11 сентября 2001 года самолеты, которые стали орудиями терактов. Имя допрошенного в документах скрыто, однако названы несколько имен саудовских подданных, контактировавших с будущими террористами.
Каких-либо утверждений о том, что власти в Эр-Рияде знали о подготовке терактов, в документе нет. Адвокат родственников погибших, однако, заявил, что документ подтверждает версию о возможной причастности саудовских властей к событиям 11 сентября. Саудовские власти приветствовали обнародование документов и вновь отвергли свою причастность к трагедии.
Накануне в Нью-Йорке прошли траурные мероприятия в память о жертвах трагедии. В них приняли участие бывшие и нынешний президент США. Ранее президент США Джо Байден призвал американцев к единству в специальном видеообращении.
У российской олимпийской чемпионки «среди бела дня» украли медали
Из дома олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности. Как она сообщила газете «Коммерсантъ» и агентству ТАСС, кража произошла фактически «среди бела дня».
По словам Весниной, она отсутствовала дома всего несколько часов. Предполагаемый похититель, как утверждается, перелез через забор и взломал дверь. Он забрал золотую и серебряную медали Олимпийских игр, которые, по словам теннисистки, лежали не на видном месте, а также взломал сейф и украл драгоценности. Сигнализация в доме не работала.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража», сумма ущерба устанавливается.
Елена Веснина выиграла Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (2016 год) в парном разряде, а на недавней Олимпиаде в Токио стала обладательницей серебряной награды в миксте.
Коронавирус в Грузии: 1 838 новых случаев заражения, скончались 39 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 1 838 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,79%, за последние две недели – 7,94%, а за последнюю неделю – 7,48%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 580 869.
Более 36% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 675. В Имерети выявили 257 случаев заражения, в Кахети – 206, в Самегрело и Земо Сванети – 198, в Аджарии – 177, в Квемо Картли – 97, в Гурии – 77, в Шида Картли – 72, в Мцхета-Мтианети – 22, в Самцхе-Джавахети – 26, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.
От ковида умерли еще 39 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 8 185.
Выздоровели 5 289 человек, их общее число выросло до 541 610.
На данный момент в Грузии 31 048 активных случаев коронавируса. Из них 6 194 пациента (около 20%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 429 пациентов тяжелое, 363 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 610 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 23 164 лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 89 человек, а в самоизоляции – более 35,3 тысячи.
420 семей беженцев из Абхазии получат квартиры в Цхалтубо
В городе Цхалтубо (16 км от Кутаиси) на западе Грузии 420 вынужденно перемещенных семей получат квартиры в новостройках, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты.
Речь идет о беженцах из Абхазии, которые уже почти 30 лет проживают в Цхалтубо в зданиях бывших советских санаториев.
«Все здания бывших санаториев в Цхалтубо будут закрыты, и семьи беженцев, которые живут фактически в разрушенных объектах, получат квартиры», - сообщили в ведомстве.
Агентство по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения средствами существования уже опубликовало списки семей, которые получат квартиры. Еще 40 семьям власти дают «административное обещание» о передаче жилплощади в ближайшее время и без каких-либо условий.
По информации Минздрава, за последние восемь лет в рамках различных программ государство предоставило жилье почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев по всей Грузии. Только в 2021 году квартиры получат около 3 тысяч семей.
Красный Крест передал Грузии 100 тысяч доз вакцины Sinopharm
Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса Sinopharm от национального общества Красного Креста, сообщает пресс-служба Минздрава.
Накануне ночью партия была доставлена в Тбилисский международный аэропорт. Груз встретили заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури и президент грузинского Красного Креста Натия Лоладзе. «Грузия получила 100 тысяч доз вакцины Sinopharm в подарок от национального общества Красного Креста. Тем самым мы внесли свой вклад в важное дело и сделали вакцину доступной для людей, ожидающих прививку Sinopharm», - сказала Лоладзе.
Национальное общество Красного Креста активно участвует в кампании вакцинации против коронавируса. Организация не только помогает с поставками препаратов в Грузию, но и участвует в оборудовании пунктов вакцинации. В частности, при поддержке Красного Креста одна прививочная зона появилась в Мцхета, а еще одна в ближайшее время начнет функционировать в Рустави, сообщает «Новости-Грузия».
В Грузии Sinopharm является самым популярным препаратом для вакцинации. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе традиционного метода.
Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная вакцина, состоящая из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда. Sinopharm вводят двумя дозами с интервалом 21 или 28 дней.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. По состоянию на 11 сентября полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 577 162 человека, что составляет 20,2% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 889 903 человек или 31,2% взрослого населения.
Мелия заявил, что на месте Саакашвили давно вернулся бы в Грузию
Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что давно вернулся бы в Грузию, окажись он на месте экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Мтавари».
О своем намерении вернуться в Грузию к муниципальным выборам 2 октября Саакашвили объявил в понедельник, 6 сентября. Политик заявил, что не боится ареста и намерен положить конец «хождению по одному и тому же кругу реванша».
«На этом важном этапе, на котором мы находимся, на перекрестке Европы и путинской России, все граждане Грузии имеют естественное желание и право быть активно включенными в данный процесс, в том числе, физически. Не ничего удивительного в том, что и у Михаила Саакашвили есть, появилось такое желание, и он планирует приехать в Грузию. На его месте я бы уже был в Грузии и обязательно бы приехал. Не скрою, я много раз [ему] это говорил», - сказал Мелия.
По мнению политика, возвращение Саакашвили, основавшего ЕНД почти 20 лет назад, должно стать «актом морального превосходства», а не поводом для обвинений в адрес оппозиции, сообщает «Новости-Грузия».
«Мы должны умственно превосходить «Грузинскую мечту». Очень важно, чтобы мы не допустили обвинений в провокации и дестабилизации, о которых впоследствии рассказывают международному сообществу, то есть мы должны быть умнее… Это должен быть крайне мирный акт морального превосходства, которое сегодня есть у оппозиции, и должно укрепиться еще больше. Мы не позволим режиму каким-либо образом ввести международное сообщество в заблуждение», - добавил он.
Лидеры «Грузинской мечты» неоднократно подчеркивали, что Саакашвили будет арестован сразу по прибытии в страну.
- Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того, как его партия «Национальное движение» проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Саакашвили покинул страну и с тех не возвращался на родину. Он проживал в Европе и США, а затем обосновался в Украине, где в последние годы занимает пост главы комитета по реформам при президенте.
- Саакашвили в настоящее время не является гражданином Грузии – он лишился его автоматически после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины. После отъезда Саакашвили правительство «Грузинской мечты» обвинило его в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.
Коронавирус в Абхазии: 82 новых случая, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 304 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 82 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 36 пациентов. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 55 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались две женщины - 1956 и 1960 годов рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 112 человек. Зарегистрирован 393 летальных случая. Выздоровели 21 780 человек.
В Донбассе погибли 2 украинских военных, 9 ранены
В зоне конфликта на востоке Украине за последние сутки в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли двое украинских военных, еще 9 получили ранения и 1 - травму. Об этом сообщил пресс-центр украинской операции Объединенных сил в Донбассе. Речь идет об одних из самых больших потерь за сутки за последнее время.
Сообщается, что огонь велся, помимо прочего, из артиллерийских систем, запрещенных к использованию Минскими соглашениями. Украинские войска также открывали огонь. Сепаратисты так называемой «ДНР» о своих потерях не сообщают. Они утверждают, что украинский беспилотник сбросил бомбу на нефтебазу в Донецке, в результате чего сгорело топливо.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже более 7 лет. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты. Украина и страны Запада обвиняют Россию в их прямой военной поддержке, что Москва отрицает. С лета прошлого года в зоне конфликта формально действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. За год действия режима прекращения огня, по данным украинской стороны, погибли 45 военнослужащих, а за последний месяц более 10. Есть жертвы среди мирного населения.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что, несмотря на обострение ситуации в зоне конфликта, она остается под контролем. «Провокации врага являются инструментом политического давления» - написал он, отметив, что украинские военные готовы и к отражению «полномасштабного вторжения».
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает вероятной полномасштабную войну с Россией. Зеленский подчеркнул, что решение о нападении стало бы самой большой ошибкой российского руководства, после которой «никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси».
В России в жилых домах за одну неделю три взрыва газа
В Липецкой области, в поселке Солидарность Елецкого района обнаружены тела трех погибших в результате взрыва газа в жилом доме. По предварительным данным, пострадали шесть человек, пятеро госпитализированы.
По словам начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области, число жертв может увеличиться, расчистка завалов продолжается. Поисково-спасательные работы осложнены угрозой падения нависающих конструкций.
Взрыв произошел вскоре после полуночи. По сведениям ТАСС, к вечеру субботы известно, что сигнал о взрыве газа поступил в 00:52 мск 11 сентября. На вызов изначально выехали 15 человек и четыре единицы техники. Завалы разбирали 256 человек с привлечением около 60 единиц техники.
Один из двух подъездов в 16-квартирном доме доме оказался полностью разрушенным. Среди погибших – ребенок. Погибла - женщина 1971 года рождения. Из-под завалов извлечено тело пожилого мужчины.
В региональном следственном управлении заявили, что утечка газа и неисправность оборудования рассматриваются среди возможных версий произошедшего.
Пресс-служба компании «Газпром газораспределение Липецк» сообщила, что при проверках газового оборудования не было выявлено нарушений.
В России это третий взрыв газа за последнюю неделю. В четверг, 9 сентября, семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске. И в тот же день взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Из дома были эвакуированы 36 жильцов, по данным МЧС, пострадал один человек.
Налетчику на отделение банка в Кварели грозит от 10 до 15 лет тюрьмы
Налетчику на отделение банка в Кварели (регион Кахети) официально предъявлены обвинения – 49-летнему Шалве Меликишвили грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, сообщает «Новости-Грузия».
Вооруженный гранатой Меликишвили днем 9 сентября ворвался в филиал «Банка Грузии» на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией, налетчик сдался.
Теперь Меликишвили обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Прокуратура уже обратилась к суду с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения.
Адвокат задержанного Лейла Гарсеванишвили, которой еще предстоит ознакомиться с материалами дела, сообщила, что Меликишвили полностью признает свою вину. Адвокат также подчеркнула, что финансовое положение ее подзащитного очень сложное. Банк грозил забрать у мужчины дом из-за незакрытого долга в размере 53 тысяч лари.
Что касается гранаты, то, по словам защиты, боеприпас был настоящим – несколько лет назад Меликишвили нашел ее на болоте.
Судебное заседание по применении меры пресечения по отношению к задержанному состоится в Телавском районном суде завтра.
Шалва Меликишвили – житель Телавского района, повар. Мужчина работал в ресторане престижной гостиницы «Старый Телави», однако был уволен за пьянство. Бывший работодатель охарактеризовал его, как порядочного человека, предположив, что на ограбление банка Меликишвили решился, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Соседи мужчины также рассказали журналистам, что он увлекался азартными играми. Они не исключают, что он захватил заложников после того, как в очередной раз по-крупному проигрался.
Следствие продолжается по трем статьям УК Грузии – «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», «террористический акт» и «захват заложников в террористических целях».
Президент США Байден призвал американцев к единству
В Нью-Йорке, в мемориальном музее 11 сентября, расположенном на месте разрушенных башен-близнецов, с 08:46 по местному времени (15:46 мск), после минуты молчания начали вслух зачитывать имена жертв. В это время 20 лет назад первый самолет врезался во Всемирный торговый центр, сообщает Би-би-си.
Чтение еще пять раз останавливалось для минуты молчания еще пять раз - в те часы и минуты, когда 20 лет назад происходило ужасное и непоправимое: в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в южную башню ВТЦ; в 9.37, когда третий самолет врезался в крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9.59, когда обрушился первый небоскреб; в 10.03, когда в штате Пенсильвания упал четвертый самолет, и в 10.28, когда обрушилась вторая башня Всемирного торгового центра.
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев к единству в специальном видеообращении. «Неважно, сколько времени прошло, эти церемонии возвращают всю боль, как будто ты услышал новости несколько секунд назад», - заявил он.
По словам Байдена «единство» не означает, что все американцы должны верить в одно и то же. «Но мы должны испытывать глубокое уважение и веру друг в друга и в нашу нацию», подчеркнул он. В начале почти семиминутного обращения Байден вспомнил о своих друзьях, потерявших близких во время теракта в Нью-Йорке. «Но даже во мраке должен быть свет», - сказал глава американского государства, обращаясь к близким всех погибших, людям более чем 90 национальностей и тысячам раненых: «Америка любит вас и помнит о вас». Как отмечает Международное французское радио, глава Белого дома почтил память погибших, высказал благодарность всем, кто, рискуя своей жизнью, спасал других, призвал нацию к единству.
Кадырова наградили орденом «Авиценна» за вклад в развитие здравоохранения
На Северо-Кавказском форуме терапевтов, который проходит в Чечне, главе республике Рамзану Кадырову вручили орден «Авиценна» за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук.
Награду чиновнику вручили председатель Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН Анатолий Мартынов и главный внештатный специалист-пульмонолог Центрального федерального округа России Андрей Малявин, сообщает «Чечня сегодня».
«Сегодняшнее состояние здравоохранения региона – свидетельство того, какое большое внимание и поддержку оказывает Рамзан Кадыров сфере здравоохранения и медицинскому сообществу», – цитирует издание министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова.
Этим летом Рамзан Кадыров заявил о намерении вакцинировать все взрослое население республики. Из Чечни ранее поступила информация о том, что у непривитых водителей отбирают машины, требуют от сотрудников госучреждений привести в поликлиники всех их родственников, угрожают увольнением работникам университетов. Жители Чечни ежедневно сообщали о том, что не могут попасть в населенные пункты без справки о вакцинации.
Кавказ.Реалии писал о наградах, которые получает Кадыров. Так, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы РФ, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства, медаль «Герой Отечества», орден «Честь Отечества» и звезда Героя России. Республиканский орден «Честь Отечества» также вручили его матери и жене.
- Сообщалось, что в Чечне насильно привили более десятка человек, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации.
- В мае Кадыров потребовал оказывать ковид-диссидентам медицинскую помощь в последнюю очередь, чтобы те «почувствовали, насколько страшна нехватка кислорода».
Каладзе отказывается от участия в дебатах, предложенных оппозиционными телеканалами
Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе отказывается от участия в дебатах, которые будут транслировать четыре телеканала - «Мтавари», «ТВ Формула», «Кавкасия» и «ТВ Пирвели», сообщает Общественный вещатель.
«Я не собираюсь приходить на эти телевидения, и этому есть свое объяснение. К сожалению, следует отметить, что я разочарован, потому что я никогда не позволял себе ничего против вас, что вы делаете против меня и моей семьи. Следовательно, я не думаю, что приду на такой телеканал, который занят клеветой, поливанием грязи и оскорблениями. Они не остановились только на мне, они перешли на мою семью. Это очень печально и обидно», - заявил Каха Каладзе.
В то же время Каладзе отметил, что готов к дебатам со всеми кандидатами в мэры Тбилиси на нейтральном телевидении, в эфире Общественного вещателя.
Геологи говорят о появлении новых трещин в оползневой зоне Вашлиджвари
Геологи говорят о появлении новых трещин на склоне возле дороги, соединяющей тбилисский район Вашлиджвари и улицу Нуцубидзе.
Директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе распространила сегодня в Facebook снимок оползневой зоны, снятый с дрона телеканалом «Формула».
«На склоне Мачавариани снова появились трещины! А внизу еще и центральная магистраль», - написала Годоладзе под фото.
Журналисты попросили прокомментировать данную информацию мэра Тбилиси Каху Каладзе. Он не разделяет опасений Годоладзе и заявляет, что сегодня на склоне Вашлиджвари «никаких проблем нет».
«Вы знаете, что у нас есть новая дорога, соответственно, есть три конкретных места, где была опасность оползней, и на этих местах продолжаются работы для того, чтобы после окончания проекта, передвижение по этой новой дороге было бы безопасным для всех. Это очень хороший проект, который соединит улицу Мачавариани и проспект Маршала Геловани», - заявил Каладзе.
- Автомобильная дорога в столичном районе Вашлиджвари была перекрыта почти полгода из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне, сообщает «Новости-Грузия». Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.
- Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ. 26 августа автомобильное движение на улице Мачавариани было полностью восстановлено.
Первые лица Грузии выразили единство с США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября
В годовщину терактов 11 сентября, первые лица Грузии заверили, что страна продолжает стоять на страже мира и глобальной безопасности вместе с союзниками, сообщает «Новости-Грузия».
«Сегодня исполняется 20 лет со дня терактов 11 сентября. Эта дата ясно напоминает нам о том, что мы никогда не должны позволять терроризму победить. Грузия вместе с США и другими союзниками поддерживает мир и безопасность, чтобы сделать мир лучше и безопаснее», - написал сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Facebook.
Министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани подчеркнул, что Грузия вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии.
«20 лет назад террористическая атака унесла жизни ни в чем не повинных людей, тысячи пострадали. Мы присоединяемся к американскому народу в чествовании памяти жертв и воздаем должное работе спасательных служб. Грузия поддерживает международное сообщество, чтобы такие ужасные теракты никогда не повторились», - написал Залкалиани на своей странице в Facebook.
Ранее 20-ю годовщину со дня терактов 11 сентября прокомментировала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, напомнив о важности солидарности для обеспечения международной безопасности.
- 11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета, два из которых впоследствии врезались в высотные башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один протаранил здание Пентагона неподалеку от американской столицы, а четвертый упал вблизи города Шанксвилла в штате Пенсильвания после того, как пассажиры и экипаж попытались обезвредить террористов.
NYT: американские военные могли ошибиться в выборе цели для удара в Кабуле
В конце августа американский дрон нанес удар по машине предполагаемого террориста-смертника в Кабуле. Как сообщали СМИ, в результате погибли 10 членов одной семьи, в том числе шесть детей. Журналисты The New York Times исследовали записи с камер видеонаблюдения, а также поговорили с родственниками и коллегами погибшего водителя машины – авторы расследования ставят под сомнение версию американских военных о связях убитого с ИГ и наличии в его машине бомбы («Исламское государство» признано в России террористической организацией и запрещено).
Издание сообщает, что водителем машины, по которой американские военные нанесли удар, был 43-летний Земари Ахмади. С 2006 года он работал инженером-электриком в американской некоммерческой организации Nutrition & Education International.
Военные объясняли, что сочли водителя машины подозрительным из-за его передвижений в тот день – предполагалось, что он посетил убежище ИГ и загрузил в машину взрывчатые вещества. Журналисты NYT выяснили, что в день атаки Земари Ахмади возил коллег на работу и назад – по словам его коллег, это было обычным рабочим днем Ахмади. А на записях с камер видеонаблюдения авторы расследования увидели, как Ахмади с коллегой загружают в машину канистры с водой, чтобы привезти их домой. По словам коллеги погибшего, подача воды в его районе прекратилась после захвата власти «Талибаном» (признан террористической организацией в России, его деятельность запрещена), поэтому Ахмади привозил воду домой из офиса. В то утро он также отвез несколько своих коллег к талибам в полицейский участок, чтобы попросить разрешения раздать еду беженцам в близлежащем парке.
По словам военных, Ахмади и еще три человека загрузили в машину тяжелые пакеты, которые могли содержать взрывчатку. Пассажиры машины утверждают, что кроме канистр с водой в машине были только два ноутбука. Все трое пассажиров отрицают, что везли взрывчатку.
После того, как Ахмади высадил своих коллег, он направился домой – его дом находится недалеко от аэропорта. Американские военные заявили, что этот автомобиль представлял угрозу для войск в аэропорту – поэтому, когда Ахмади въехал во двор своего дома, по его машине был нанесен удар. Как сообщает NYT, в тот момент в машине находились несколько детей Ахмади и детей его братьев, которые обрадовались его возвращению и сели внутрь.
Военные США заявляли, что после нанесения удара по машине, произошел второй взрыв – предположительно, из-за наличия взрывчатки в автомобиле. Журналисты и опрошенные ими эксперты не обнаружили следов второго взрыва. Родственники Ахмади также рассказали журналистам, что до гибели он подал заявление о переселении в Соединенные Штаты в качестве беженца.
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