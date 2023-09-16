В Воронежской области при взрыве гранаты погибли три человека

В городе Россошь Воронежской области предположительно при взрыве гранаты при пока не выясненных обстоятельствах погибли три человека. Сообщения об этом, появившиеся в телеграм-каналах, подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Судя по опубликованным фото и видео, взрыв произошел в частном доме или рядом с ним. Сайт «Новости-Россошь» утверждает, что погибшие были военными, причем предположительно саперами. Еще два человека, по сообщениям, пострадали при взрыве и были госпитализированы.

РБК со ссылкой на соседей утверждает, что в доме жили пятеро мужчин, между которыми в ночь на 16 произошел конфликт. Связан ли был взрыв с этим конфликтом - не сообщается.

Официальных сообщений местных властей пока нет. В ответ на запрос РБК представители властей рекомендовали обратиться в Западный военный округ.