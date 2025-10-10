В секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня

Армия обороны Израиля сообщила о вступлении в силу режима прекращения огня в секторе Газа. Он начался в полдень по местному времени (оно совпадает с московским).

Официальные представители Израиля и палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, подписали соглашение о прекращении огня в четверг. Это первый этап реализации мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Первый этап соглашения предполагает освобождение ХАМАС двадцати удерживаемых израильских заложников и выдачи тел тех из них, кто погиб после захвата, по предварительным данным, речь идёт о 28 телах. В обмен Израиль должен отпустить около 250 палестинцев, осуждённых на пожизненные сроки, и ещё около 1700 человек, задержанных после начала войны в Газе.

Освобождение заложников и заключённых должно произойти в течение 72 часов после начала сделки. Сроки и число обменов может измениться в процессе. Список освобождаемых заключённых по состоянию на утро пятницы не был согласован, а Израиль оставил за собой изменить его после согласования в случае, если ХАМАС не сумеет найти все тела погибших.

После обмена стороны должны перейти к следующим пунктам плана Трампа, предусматривающего установление долгосрочного мира в регионе, в том числе отстранения ХАМАС от власти. Многие вопросы в этой части ещё не согласованы.