В штате Миннесота с 1 августа легализуют марихуану

Губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолтц во вторник подписал закон о легализации марихуаны в рекреационных целях для лиц, достигших 21 года. Миннесота стал 23-м штатом США, в котором для совершеннолетних легализовано курение марихуаны, сообщило агентство Associated Press.

«Позади остался длинный путь, который пробовали одолеть многие земляки», – сказал Уолтц. Среди них был один из первых губернаторов США, открыто поддерживавший легализацию марихуаны.

Речь идёт о губернаторе Джесси Вентуре, который возглавлял Миннесоту в 1999-2003 годах. Он заявил, что рад присутствовать при осуществлении своей мечты, которую вынашивал более 20-лет назад.

По новому закону, легализация марихуаны наступит 1 августа, когда станет возможных употребление и выращивание канабиса в домашних условиях. Хранение соцветий каннабиса ограничено 900-ми граммами – дома. В публичных местах можно будет иметь при себе 56 граммов.

Другие лимиты хранения включают 800 миллиграммов ТГК (тетрагидроканнабинола) в жевательных резинках и других пищевых продуктах и 8 граммов концентрата каннабиса.

Розничные продажи в диспансерах, вероятно, начнутся как минимум через год. После получения лицензии магазины будут взимать налог с продаж плюс 10% налог на каннабис.

Снятие судимостей с лиц, обвиненных в преступлениях, связанных с марихуаной, является одним из наиболее важных положений закона, заявила на церемонии подписания сенатор-демократ Линдси Порт из Бернсвилля. Таким образоом, «мы устраняем часть вреда, который мы нанесли как государство, запретив каннабис», — сказала она.