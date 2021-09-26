В Швейцарии поддержали легализацию однополых союзов

В чеченских государственных СМИ появилась информация о том, что глава республики Рамзан Кадыров поставил мировой рекорд по количеству полученных на выборах голосов в процентном соотношении. При этом они ссылаются на зарегистрированное в Сочи Международное агентство регистрации рекордов Interrecord.

Кадыров, по подсчетам ЦИК, получил на выборах 99,7 процента голосов при явке в 94,42 процента избирателей. Кадырова поддержали 711 973 жителя республики. Другие кандидаты в главы Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов получили 0,12 процента и 0,15 процента голосов соответственно, сообщает Кавказ.Реалии.

Накануне Кадырова поздравил с победой президент России Владимир Путин.

«Результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы [Рамзан Кадыров] начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику , и сейчас с высоты птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования», - сказал президент.

Когда в ходе разговора Кадыров докладывал ему о результатах голосования за депутатские мандаты, он не мог сдержать смех.

«У нас в республике «Единая Россия» получила 96%, КПРФ - 0,75%, а ЛДПР - вообще ниже. Это большой результат, который мы вместе все проделали за эти годы работы», - сказал Кадыров.