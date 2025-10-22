В Тбилиси задержан азербайджанский журналист Афган Садыгов

В Тбилиси в административном порядке задержан азербайджанский журналист Афган Садыгов.

По словам его супруги Севиндж Садыговой, журналист собирался пойти на акцию у парламента, однако после выхода из дома перестал выходить на связь. В течение нескольких часов семья и правозащитники пытались установить его местонахождение.

Она добавила, что в последние дни супруг замечал за собой слежку и назвала произошедшее «очередной политической репрессией со стороны режимов Алиева и Иванишвили».

Директор Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе, оказывающая Садыгову юридическую помощь, подтвердила факт задержания. По её словам, камера наблюдения у дома журналиста оказалась выключенной именно в тот момент, когда он покидал квартиру.

Садыгов, предположительно, задержан за «незаконное перекрытие» проспекта Руставели.

Афган Садыгов – главный редактор издания Azel.TV. В августе 2024 года он был задержан в Тбилиси по запросу Азербайджана, однако 27 февраля 2025 года Европейский суд по правам человека запретил его экстрадицию до вынесения окончательного решения.

В апреле 2025 года Тбилисский городской суд освободил журналиста из-под экстрадиционного ареста, заменив меру пресечения на залог. После освобождения Садыгов продолжил участвовать в акциях протеста и публично выражал поддержку осужденной журналистке Мзие Амаглобели.