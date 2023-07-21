В центре Москвы прошел митинг мусульман против полицейских облав

В центре Москвы в пятницу прошел стихийный митинг мусульман против полицейских рейдов в мечетях. Верующие недовольны тем, что под видом проверки документов для выявления нелегальных иммигрантов полицейские приходят в мечети прямо во время молитвы, прерывая религиозную церемонию, не разуваются перед входом и ведут себя грубо.

Марш, в котором приняли участие несколько сотен человек, стартовал у исторической мечети на Большой Татарской улице. Как пишет телеграм-канал «Подъем», полиция усилила охрану мечети и окрестностей, но о задержаниях не сообщается. Мусульмане вышли на акцию протеста после полуденной пятничной молитвы. Они скандировали: «Аллах велик».

Телеграм-канал «Омбудсмен такси», посвященный работе сервисов перевозок, опубликовал документ на бланке департамента транспорта Москвы, который власти столицы якобы направили в службы такси. В нем говорится о подготовке несанкционированного митинга мусульман. Руководство служб такси попросили провести разъяснительную работу с «трудящимися мигрантами» и пресечь попытки выйти на митинг.