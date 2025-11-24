В центре Тбилиси вновь задержали демонстрантов

В Тбилиси, где уже почти год проходят протесты против решения «Грузинской мечты» о приостановке евроинтеграции, полиция снова задерживает участников акций. На данный момент известно как минимум о пяти задержанных.

В МВД Грузии пока не рассказали, что стало причиной задержаний.

Последние несколько дней полиция не позволяет собравшимся перекрывать проспект Руставели перед зданием парламента, из-за чего демонстранты переходят к форматам шествий. Однако и в этих случаях правоохранители продолжают останавливать участников акций, не позволяя им двигаться по выбранному маршруту. Демонстрантов задерживают по обвинениям в неподчинении законным требованиям полицейских и в оскорблении сотрудников полиции; суд назначает штрафы или административный арест.

Среди задержанных оказался журналист «ТВ Пирвели» Георгий Мамниашвили, который работал на акции. Судья Звиад Цеквава признал его нарушителем и оштрафовал на 3000 лари (примерно 1100 долларов), заявив, что «не посчитал достоверным», что Мамниашвили выполнял профессиональные обязанности журналиста.