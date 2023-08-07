В турецком порту произошел взрыв в элеваторе с зерном. Есть пострадавшие

В турецком порту Дериндже произошел взрыв в элеваторе в момент загрузки судна с зерном, сообщает CNN Turk. На данный момент известно о 13 пострадавших.

Глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал заявил, что причиной взрыва стала детонация зерновой пыли. По данным властей провинции Коджаэли, повреждения получили 13 из 16 элеваторов в порту.

«Произошло землетрясение с сильным шумом, затем мы узнали о взрыве. Радиус взрыва составил 25 метров. Инцидент серьезный, но локализованный. Пшеницу разгружают экскаваторами, есть ли под ними кто-то или нет, сейчас проверяется. Здесь около 40 силосных ям, две из них взорвались», – заявил мэр города Дериндже Зеки Айгюн.