В Украине митрополит УПЦ Ионафан приговорен к 5 годам тюрьмы

Суд в Виннице приговорил митрополита Украинской православной церкви Ионафана к пяти годам лишения свободы по статье об оправдании российской агрессии. По версии следствия, Ионафан распространял среди верующих пророссийские листовки, разместил на сайте епархии статью, в которой заявлял о главенстве Московского патриархата, и поддерживал российское вторжение в Украину.

Всего суд признал клирика виновным по четырем статьям: о посягательстве на территориальную целостность; о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя; об отрицании вооруженной агрессии России против Украины и о нарушении религиозного равноправия граждан.

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (в миру – Анатолий Елецких) стал первым действующим главой епархии, приговоренным к реальному сроку в ходе противостояния УПЦ и украинских властей. Ранее в Кировоградской области на три года тюрьмы за распространение пророссийской пропаганды был осужден бывший глава местной епархии митрополит Иоасаф (Николай Губеня).

В епархии заявили, что митрополит уже подал апелляцию на приговор.