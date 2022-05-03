В Запорожье прибыли автобусы с людьми, эвакуированными с «Азовстали»

В украинский город Запорожье во вторник прибыли автобусы с людьми, эвакуированными в последние дни из Мариуполя. Среди них те, кто укрывался в подвалах осажденного российскими войсками завода «Азовсталь». Операция по их эвакуации стала возможной только 30 апреля и 1 мая при участии ООН и Красного креста.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Запорожье на пяти автобусах прибыли 156 эвакуированных.

Представитель ООН во вторник заявила, что с территории «Азовсталь» в последние дни был эвакуирован 101 мирный житель. Среди них, по его словам, женщины, мужчины, дети и пожилые люди. По данным ООН, с завода эвакуированы еще не все находившиеся там мирные жители. Украинские власти говорят о нескольких сотнях людей, все еще остающихся в подземельях. По сообщениям украинских военных, в результате российских обстрелов в ночь на вторник на «Азовстали» погибли 2 женщины.

Ранее сепаратисты так называемой «ДНР» говорили о 80 эвакуированных с «Азовстали», из которых в Запорожье выехали 69 человек, а 11 остались не контролируемых российскими войсками территориях. Неясно, входят ли эти 80 человек в число 101, о которых говорил представитель ООН.

Во вторник бои на территории «Азовстали» - последнем участке территории Мариуполя, не взятом под контроль российскими военными - разгорелись с новой силой. Украинские военные заявляют о «штурме» завода, по которому наносятся воздушные и артиллерийские удары.

В самом городе остаются десятки тысяч мирных жителей. Дома многих из них либо сильно повреждены, либо полностью разрушены. За время осады и штурма города погибли, по предварительным данным, тысячи жителей Мариуполя.