Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине, о котором ранее объявили США.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что министры правительства Великобритании не будут присутствовать на мероприятии, передает «Би-би-си».

К дипломатическому бойкоту также присоединилась Австралия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет присутствовать на Олимпийских Играх, но не уточняется, связано ли это с бойкотом.

На спортсменов решения не распространяются, они по-прежнему смогут принять участие в соревнованиях.

МИД Китая гневно отреагировал на ситуацию, заявив журналистам, что независимо от того, приедут политики или нет, «их отсутствия никто не заметит».

6 декабря дипломатический бойкот объявили США, подчеркнув, что делают это в знак протеста против геноцида в Синьцзяне и других нарушений прав человека со стороны властей КНР. Ранее президент США Джо Байден говорил о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады. В качестве причин, кроме притеснения мусульман-уйгуров в Синцзяне, он назвал нарушение прав человека в Тибете и Гонконге.