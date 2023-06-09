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Верховный суд Нидерландов: золото скифов из музеев Крыма вернут Киеву
Верховный суд Нидерландов утвердил решение о передаче коллекции скифского золота из музеев Крыма Украине. Об этом сообщает издание Hogeraad.
Решение Верховного суда положило конец конфликту вокруг скифского золота, который длится с 2014 года. Теперь музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать художественные ценности государству Украина, а не музеям аннексированного Россией Крыма.
Выставка «Крым – золото и тайны Черного моря» проходила в Амстердаме с февраля по август 2014 года. После аннексии полуострова Россия настаивала на возврате коллекции, Украина оспорила это решение.
В сложившейся музейной практике экспонаты обычно возвращают музеям, в которых они расположены. Однако украинское министерство культуры заочно изъяло золото у крымских музеев и передало их на хранение в киевский Музей истории Украины.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма Россией, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы крымских музеев на это решение заняло около пяти лет.
В октябре 2021 года Апелляционный суд в Амстердаме утвердил его и отправил в последнюю инстанцию в Верховном суде Нидерландов.
Глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов назвал решение Апелляционного суда «рейдерским захватом». В МИД России его посчитали политически мотивированным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил тогда, что доволен решением. «Мы всегда возвращаем своё. Вернули «скифское золото», вернём и Крым», – написал он.
Другие новости дня
Батумский стадион получил «Оскар» в сфере недвижимости
Новый батумский стадион получил награду в категории «Лучшее общественное здание» на престижном конкурсе недвижимости FIABCI Prix d’Exellence Awards 2023 в Майами.
Стадион, который открылся три года назад, был спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects. Он соответствующий категории IV стандарта UEFA, вмещает около 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 55 млн долларов), пишет агентство «Новости-Грузия».
«Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости на мировом конгрессе FIABCI, прошедшем в городе Майами. Всех поздравляем с этим важным признанием! Впереди нас ждет не одна победа!» – говорится в сообщении правительства Аджарии.
FIABCI – масштабное мероприятие в сфере недвижимости, в котором принимают участие тысячи успешных компаний из более чем 70 стран. В эти дни в Майами проводится 73-й по счету Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI, в котором принимает участие глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
В югоосетинском парламенте предложили снизить избирательный барьер
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Амиран Дьяконов выступил с инициативой снизить с семи до трех процентов минимальный порог для прохождения политических партий в парламент.
«Необходимо отметить, что ранее этот порог составлял 5%, однако в 2009 году были внесены изменения в закон о выборах депутата парламента и этот порог составил 7%. Семь процентов – это исключительно дискриминационный барьер для Южной Осетии, порог, который серьезно искажает результаты волеизъявления избирателей», – сказал он агентству «Рес».
Дьяконов добавил, что многие партии не преодолевают этот барьер, а значит, голоса их сторонников не учитываются при распределении мандатов.
«Фактически, до 30% голосов избирателей теряются, то есть, треть проголосовавших избирателей не получают своего представительства в парламенте. Это снижает легитимность представительного законодательного органа власти, а он, по своей сути и по сути законодательства должен показать все многообразие политического ландшафта Южной Осетии», – отметил парламентарий.
Дьяконов говорит, что высокий барьер призван объединять немногочисленные партии в избирательные блоки, но югоосетинское законодательство это не предусматривает. По словам депутата, в рамках законодательной инициативы законопроект будет вынесен на рассмотрение профильного комитета в ближайшее время.
Парламентские выборы в Южной Осетии должны пройти в 2024 году. В самопровозглашенной республике перед выборами наблюдается бум партийного строительства.
Ардзинба: признание Абхазии со стороны Грузии неизбежно
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба считает, что признание независимости Абхазии со стороны Грузии неизбежно. Об этом он заявил в эфире российского Первого канала.
«Я хочу вспомнить 21 мая 1921 года, когда грузинский Революционный комитет, то есть официальный орган власти, признал Абхазскую Советскую Социалистическую Республику. То есть, уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию. И мы уверены в том, что в новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и нет другого выхода из этой ситуации», – отметил Ардзинба.
Он говорит, что у Грузии и ранее были «абсолютно абсурдные территориальные претензии».
«Когда распадалась Российская империя в 1917 году, Грузия, пытаясь попасть в Лигу наций, подавала соответствующие документы. В заявочном пакете была карта Грузии, якобы территория Грузии простиралась до района Туапсе. Любой историк вам подтвердит, что никогда грузинское государство не обладало этой территорией», – заявил Ардзинба.
Политик говорит, что абхазские власти не обсуждают суверенный статус Абхазии «ни на какой площадке и ни на каком уровне». Гороря о Женевских дискуссиях, Ардзинба сказал, что на этой площадке обсуждаются два вопроса – подписание соглашения о неприменении силы и решение гуманитарных задач.
«Если Грузия хочет развивать нормальные отношения с нами, то мы требуем, безусловно, признания и подписания взаимообязывающего соглашения о неприменении силы, дабы сохранить в долгосрочной перспективе стабильность в нашем регионе», – отметил он.
Ардзинба назвал «деструктивными» попытки США распространить свое влияние по всему миру, заявив, что цель «стран коллективного Запада» – создание «огненного кольца» вокруг России, провоцирование локальных конфликтов на приграничных с Россией территориях. Он также утверждает, что в Абхазии нет антироссийских настроений.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
ЕС согласовал новые правила предоставления убежища
Министры юстиции и внутренних дел стран-членов Европейского союза согласовали план реформы системы предоставления убежища в ЕС. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на председательствующую в Совете ЕС Швецию.
Договоренностей удалось достичь после нескольких часов напряженных переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых членов Евросоюза, таких как Италия, Австрия и Нидерланды.
В соответствии с достигнутым соглашением, каждая страна будет нести ответственность за прием определенного числа мигрантов, но не обязательно должна принимать их.
Государства, которые не хотят принимать нелегальных мигрантов и беженцев, смогут помочь принимающим их странам деньгами (до 20 тысяч евро на человека), а также оборудованием или персоналом.
Соглашение введёт новую ускоренную пограничную процедуру, в соответствии с которой заявитель без шансов на убежище будет немедленно отправлен обратно. При этом все ходатайства о предоставлении убежища должны рассматриваться в течение максимум шести месяцев, сообщила на пресс-конференции министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер назвала соглашение «историческим успехом - для Европейского Союза, для новой, солидарной миграционной политики и для защиты прав человека». В то же время Берлину не удалось добиться исключений в вопросе предоставления убежища для семей с детьми.
Новые правила теперь должны быть одобрены Европарламентом.
- В конце прошлого года Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщало, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4,7 миллиона украинцев. Больше всего граждан Украины приняли Польша, Германия и Чехия.
- В сентябре 2022 года после объявления мобилизации в России из страны уехали несколько сотен тысяч человек. После этого некоторые стран ЕС заявили, что само по себе желание избежать мобилизации не может быть основанием для предоставления российским гражданам статуса беженца.
- Поток беженцев, прибывающих в Европу, многократно увеличился в 2015 году. Среди причин – обострение военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, гражданская война в Ливии и ухудшение условий в лагерях для беженцев в Турции и других странах Среднего Востока. Тогда в Европу прибыли до 1,8 миллиона беженцев. Страны оказались к этому не готовы – в европейском публичном дискурсе появился термин «миграционный кризис».
- Летом 2021 года миграционный кризис в Европе обострился. Представители Евросоюза обвинили в этом белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, который, по их утверждению, намеренно доставлял в Беларусь тысячи мигрантов с Ближнего Востока, чтобы они пытались прорваться в Польшу, Литву и Латвию.
- С января 2022 года пограничное агентство Евросоюза Frontex зафиксировало более 275 тысяч нелегальных въездов в Европу, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Российский военный пилот отказался воевать и сбежал в Литву
Пилот российской боевой авиации Дмитрий Мишов отказался участвовать в войне и сбежал в Литву, где попросил убежища. Он заявил, что считает войну в Украине преступлением, совершённым ради сохранения власти президента России Владимира Путина. Его историю рассказывает Би-би-си.
26-летний лейтенант Мишов — выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища, он служил в 15-й бригаде армейской авиации, с первого дня войны принимающей участие в российском вторжении в Украину. За месяц до вторжения в 2022 году пилот подал рапорт об увольнении из вооруженных сил. Несколько месяцев он служил, по собственным словам, на белорусской территории, не участвуя в боевых действиях, но перевозя военные грузы.
В апреле его вернули в Россию, чтобы он продолжил оформлять свое увольнение. В начале осени Мишов получил приказ об увольнении, его служба в армии должна была закончиться в октябре. Однако в России была объявлена мобилизация, указ президента страны Владимира Путина, кроме прочего, запрещает офицерам увольняться из армии.
Мишов попытался оспорить отмену своего увольнения в суде, но в декабре Псковский гарнизонный военный суд встал при рассмотрении дела на сторону командования. В январе пилота обязали отправиться на фронт. Тогда он вскрыл себе вены, чтобы потерять высшую категорию оценки здоровья для службы, без неё он бы не мог служить в экипажах вертолётов. Ему сообщили о возможном возбуждении уголовного дела против него, выбирая между войной и тюрьмой, лейтенант решил скрыться за границей.
По словам Мишова, он не отказался бы участвовать в войне, если бы речь шла о защите Родины.
«Я военный, я должен защищать свою страну от агрессии. Я не должен участвовать, не должен быть соучастником преступления», — говорит офицер.
Он рассказал Би-би-си, что среди военных есть небольшой процент сторонников и противников войны, остальные относятся к ней индифферентно. После отступления российских войск из Херсона некоторые его коллеги «радовались, что город оставили в покое». Военные не верят пропаганде Кремля, и не считают, что в Украине правят нацисты или что Киев готовил нападение, говорит он.
Мишов рассказывает, что вертолёты за линию фронта отправляли без тепловых ловушек, защищающих технику от ракет, без ракет, пилотских пайков, со сломанным оборудованием. За время войны полк, в котором служил Мишов, потерял почти 20 процентов вертолётов, два из них были взорваны диверсантами. После взрывов охрана аэродрома была усилена декоративно: «меньше вертолетов — меньше летаем. Взорвали и взорвали». Он считает, что армия к войне была абсолютно не готова, и до сих пор в ней не заинтересована.
В Европе пилот надеется получить убежище, новое образование и «построить новую жизнь». В Литву он попал, скрытно перейдя границу через лес, как утверждается, с помощью антипутински настроенных отставных офицеров. Переход был совершён 28 мая: в России в этот день отмечается день пограничника.
Автор книги о Хвиче Кварацхелия отказался издавать её в России
Директор Национальной парламентской библиотеки Грузии, писатель Георгий Кекелидзе, написавший книгу о футболисте «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелия, заявил, что отказался издавать её в России.
«C просьбой издать книгу «Хвича, звезда по имени звезда» к нам обращалось не одно российское издательство, и я всем отказал. Однако книга все же выйдет на русском языке и будет издана грузинским издательством. Дизайн обложки будет немного изменен. На ней будет написано: «20 процентов территории Грузии оккупировано Россией». А авторский гонорар мы превратим в надбавку к стипендии, установленной для детей Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе», – написал Кекелидзе в соцсети.
Книга была издана в мае текущего года. В ней идет речь о карьере, семье, предках футболиста. Издатели указывают, что это «произведение и о Грузии, грузинском футболе, регионе Самегрело».
Директор издательства «Артануджи» Звиад Кварацхелия заявил изданию «Публика», что книга на русском языке появится в продаже через несколько месяцев. Он добавил, что продаваться она не будет за границей, «тем более» в России.
Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за российские клубы «Рубин», «Локомотив», батумское «Динамо», в 2022 году перешел в «Наполи». В дебютном сезоне он выиграл чемпионат Италии и стал лучшим игроком сезона в Серии А. В активе 22-летнего полузащитника 12 голов и 13 голевых передач в 33 матчах серии А.
Трамп сообщил о новых обвинениях в связи с секретными документами
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что против него выдвинуты обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами.
Сами обвинения пока не обнародованы. Статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны во вторник 13 июня, когда Трамп должен будет явиться в здание федерального суда в Майами. После этого политику изберут меру пресечения, а материалы расследования будут опубликованы.
The New York Times со ссылкой на источники пишет, что в обвинении будет семь эпизодов — в том числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию.
Трамп настаивает на своей невиновности и обвиняет нынешнего президента Джо Байдена в преследовании по политическим мотивам.
«Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Это уже второе по счету обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой.
В апреле Трамп был обвинён Большим жюри штата Нью-Йорк по делу о фальсификации деловой отчетности. Дело связано с расследованием о выплате Трампом денег порноактрисе за молчание. Суд над ним начнется в марте 2024 года.
При этом Трамп вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Обвинения и даже осуждение не лишает Трампа права баллотироваться на пост главы государства.
США объявят о новом пакете помощи Киеву на два миллиарда долларов
Министерство обороны США в пятницу объявит о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму свыше двух миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома.
Средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на закупку ракетных пусковых установок и ракет «Хоук», а также двух типов ракет для ЗРК «Пэтриот».
По сведениям источников агентства, в рамках нового пакета помощи Украина получит противорадиолокационные ракеты типа Pac-3 и ракеты с усовершенствованной системой наведения GEM-T, которые обладают улучшенными характеристиками для поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника.
Американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности «Хоук» способен поражать не только самолеты, но и крылатые ракеты. К 2002 году США постепенно заменили его на более современные системы, но он продолжает оставаться на вооружении целого ряда стран. По данным из открытых источников, всего было произведено 1700 таких комплексов.
Объявление о новом пакете будет сделано на фоне заявлений военных аналитиков о начавшемся контрнаступлении Украины, которое готовилось на протяжении последних нескольких месяцев.
Противовоздушная оборона является одним из приоритетов для Украины, противостоящей практически ежедневным ракетным ударам российской армии. Кроме того, Киев нуждается в обеспечении прикрытия своих сил от российской авиации в ходе контрнаступления.
В то же время издание Politico со ссылкой на беседы с высокопоставленными представители администрации США пишет, что дальнейшая американская помощь Украине, а также международная репутация президента Джо Байдена напрямую зависят от того, насколько успешным окажется украинское контрнаступление.
По мнению собеседников издания, если это наступление остановится или потерпит провал, военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, прекратится и начнутся поиски дипломатического решения.
Ранее Politico сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают как один из возможных сценариев развития событий переход военного конфликта в замороженную стадию на годы или даже десятилетия. По мнению источников издания, этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным с учётом того, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение, а украинское контрнаступление, вероятнее всего, не нанесёт смертельного удара России, говорится в статье.
Объявленный погибшим в Украине грузинский боец оказался живым
Воюющий в Украине грузинский боец, вынужденный переселенец из Абхазии Зураб Мушукия, о смерти которого сообщали его сослуживцы и СМИ, оказался жив.
Мушукия попал под массированный обстрел под Бахмутом. Его и еще одного бойца сослуживцы обнаружили живыми, когда вывозили с места боя тела погибших, передает телеканал «Мтавари».
Мушукия по видеосвязи лично связался с членами семьи и журналистами, сообщив, что он не пострадал.
В прошлом году Мушукия получил тяжелое ранение, но после выздоровления вновь вернулся на поле боя.
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 40 грузинских бойцов.
Сунак и Байден заявили о дальнейшей поддержке Украины
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече в Вашингтоне заявили, что поддержка Украины в продолжающейся войне с Россией не ослабнет.
У Вашингтона будет необходимое финансирование – столько сколько потребуется – поскольку Москва продолжает свое агрессивное вторжение, отметил Байден на пресс-конференции в Белом доме.
По словам премьера Великобритании, сторонникам Украины необходимо дать четкий сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что ему не стоит ждать прекращения помощи Киеву.
Кроме того, лидеры двух стран поддержали новую «Атлантическую декларацию» для расширения сотрудничества в решении экономических проблем, стоящих перед их двумя странами. Согласно плану, Великобритания и США будут укреплять свои цепочки поставок, разрабатывать технологии будущего и инвестировать в отрасли друг друга.
Выйдя из ЕС, Лондон укрепляет отношения с Вашингтоном, чтобы эффективнее противостоять существующим угрозам, в частности, агрессивному курсу России, отмечает Голос Америки.
WSJ: Китай создаст на Кубе секретную базу, чтобы следить за США
Китай создаст на Кубе секретную базу, позволяющую следить за США. Пекин заплатит за размещение своего объекта на острове несколько миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сверхсекретными данными.
Собеседники издания рассказали, что база будет вести радиолокационную разведку. В частности, перехватывать сообщения и прослушивать звонки, которые ведутся по разным каналам связи, включая спутниковые.
По данным источников, китайская структура будет располагаться в 160 километрах от американского штата Флорида и сможет следить за располагающимися там военными базами США, а также отслеживать перемещения кораблей.
Вероятное появление китайского военного объекта на Кубе вызвало тревогу в Белом доме, пишет The Wall Street Journal. Собеседники отмечают, что Вашингтон считает Пекин своим самым значительным экономическим и военным соперником. Китайская база с передовыми военными и разведывательными возможностями вблизи США может стать новой беспрецедентной угрозой.
От более подробных комментариев собеседники издания отказались. В китайском и кубинском посольствах в США также эту информацию не комментируют.
В Чечню доставили бронетехнику китайского производства
Чеченское вооруженное подразделение «Ахмат» получило новые машины для участия в войне против Украины – среди них восемь бронетранспортеров китайского производства ShaanXi Tiger 4х4. До этого Китай не раз отрицал военные поставки в Россию.
Видеозапись с новой техникой появилась в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова 7 июня. Со своими приближенными он проехал за рулем одного из бронетранспортеров и заявил, что это «самая лучшая машина», которую «не ловит ни одна пуля». Такая же бронетехника есть в каталоге производителя, компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Она расположена в городе Баоцзи китайской провинции Шэньси.
О том, что Китай поставляет в Россию различную технику и комплектующие для участия в войне против Украины не раз сообщали зарубежные источники.
В марте этого года телеканал CNN на основе таможенных записей сообщил, что после начала вторжения китайские госпредприятия оборонного комплекса продолжили поддерживать активные торговые отношения с российскими оборонными компаниями, которые попали под западные санкции. Издание Politico писало, что китайские компании поставили в Россию тысячу штурмовых винтовок, которые можно использовать на войне, а также другое оборудование, в том числе детали для дронов и бронежилеты. В мае редакция Financial Times сообщила, что ЧВК «Вагнер» через компанию-посредника в конце прошлого года закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия.
При этом Китай неоднократно утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта. В частности, в апреле глава китайского МИДа Цинь Ган заявил, что Китай не поставляет и не будет поставлять оружие ни России, ни Украине.
Команда Навального: сын Шойгу уехал из РФ за несколько дней до мобилизации
Команда Алексея Навального выпустила расследование о внебрачном сыне министра обороны России Сергея Шойгу, в котором говорится, что 22-летний Данила Шебунов получает «под миллион рублей» от сдачи двух офисных помещений в центре Москвы. За какой временной отрезок - в расследовании не сказано.
Соратники Навального также утверждают, что за несколько дней до объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации Шебунов уехал из России в Турцию.
В данный момент внебрачный сын Шойгу якобы занят собственной музыкальной карьерой. Как певец он записывает песни на английском языке и снимает клипы под псевдонимом Sheba. При этом, по данным команды Навального, на видео с Шебуновым «накручены десятки тысяч просмотров»: в то время, как у его ютьюб-канала чуть более 700 подписчиков, у его клипов - свыше 250 тысяч просмотров.
- Данила Шебунов, по данным ряда СМИ, является сыном Сергея Шойгу и бывшей стюардессы летного отряда МЧС Елены Шебуновой. В 2019 году The Insider выпустил расследование, в котором говорилось, что Шебунова заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны. Также утверждалось, что у нее от Шойгу трое детей. Все они ходили в элитную школу «Президент» на Рублевке, обучение в которой стоит около двух миллионов рублей в год.
- Информацию о том, что у министра обороны России есть внебрачные дети, ни российские власти, ни сам Сергей Шойгу, не комментировали. Официально глава оборонного ведомства женат на Ирине Шойгу, и у них двое дочерей: Юлия, являющаяся директором центра экстренной психологической помощи МЧС, и Ксения, руководящая федерацией триатлона России.
- Несколько лет назад Елена Шебунова вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. В 2022 году литовские власти лишили ее вида на жительство, поскольку ее пребывание в стране «может угрожать национальной безопасности».
В Грузии зарегистрирована новая политическая группа – «Еврооптимисты»
Бывшие члены парламентской фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе создали новую политическую группу, сообщает SOVA.
В интервью журналистам политики подтвердили, что комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам поддержал регистрацию политической группы – «Еврооптимисты».
«Мы будем использовать все парламентские ресурсы, включая работу в аппарате, законотворческую работу, наше участие в делегациях…», - сказала Деканоидзе.
Возглавит группу Роман Гоциридзе. Оба политика покинули «Национальное движение» после того, как председателем партии стал Леван Хабеишвили.
Гарибашвили прибыл в Берлин на встречу с Олафом Шольцем
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Германию, где запланирована его встреча с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет агентство «Новости-Грузия». Почетный караул его встретил на аэродроме Берлин-Бранденбург.
СМИ выдвигали версии, что Гарибашвили «вызвали на серьезный разговор» в связи с растущим в ЕС числом вопросов к властям Грузии. Сам премьер на это заявил, что не надо искать то, чего нет.
Румыния сократит число сотрудников посольства РФ более чем вполовину
Бухарест потребовал от Москвы сократить штат посольства в Румынии на 41 человека. Численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства должна быть равной числу сотрудников дипмиссии Румынии в России. Об этом сообщил румынский МИД.
В общей сложности Россия должна была сократить более 50 человек, но так как не все должности заняты, то Румынию покинут 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала. Это более половины штата. На прекращение работы даётся 30 дней.
Румынское внешнеполитическое ведомство также отметило, что решение о сокращении персонала дипмиссии отражает текущий уровень отношений между двумя странами после того, как Москва развязала агрессивную войну против Украины.
МИД России пообещал дать соответствующий ответ.
- После нападения России на Украину Румыния присоединилась к санкциям в отношении Москвы. В прошлом году Бухарест выслал несколько российских дипломатов, а также ограничил выдачу виз россиянам.
- В феврале Румыния приостановила работу Русского дома в стране, отметив, что российская сторона преднамеренно искажала реальность и историческую правду с целью повлиять на общественное мнение румын. Русский дом обвинения отверг и выразил сожаление в связи с решением Бухареста.
О’Брайен: Грузия входит в число стран, создающих проблему с точки зрения уклонения РФ от санкций
Руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, представляющих проблему с точки зрения уклонения Россией от санкций. Об этом сообщает издание POLITICO.
Выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям, О’Брайен среди этих стран наряду с Грузией назвал также Турцию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армению.
Он акцентировал внимание на вопрос реализации материалов европейскими компаниями в другие страны, после чего они продаются в Россию. Эта практика позволила России к началу 2023 года произвести повторный импорт важных категорий электронных товаров до довоенного уровня, а также получить доступ к чипам, процессорам и интегрированным схемам, необходимым для создания современного оружия.
«Это важная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан. Поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места», – добавил О’Брайен.
Сухумский суд удовлетворил жалобу активиста молодежного движения
Сухумский Городской суд под председательством судьи Беллы Хасая сегодня, 8 июня удовлетворил жалобу представителя молодежного движения «ҲАРАҲПИЦУНДА» («Наша Пицунда») Рашида Тания.
Суд, в частности, отменил постановление управления внутренних дел МВД самопровозглашенной республики Абхазия о привлечении Тания к административной ответственности за мелкое хулиганство и назначении ему наказания в виде штрафа в размере 120 рублей. Суд также постановил прекратить дело об административном правонарушении.
Напомним, что утром 4 мая абхазские силовики доставили в сухумское УВД «для установления личностей и обстоятельств происходящего» восемь граждан – шесть девушек и двое юношей. Активисты, выступающие против строительства апартаментов и приватизации энергетических объектов, расклеивали по городу баннеры с цитатами Владислава Ардзинба, Фазиля Искандера, действующих лидеров Абхазии.
Девушек отпустили домой «после профилактической беседы», а в отношении Айнара Хашига и Рашида Тания завели дела об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Их отпустили через шесть часов, предупредив, что цитаты, размещенные на баннерах, проверят на экстремизм.
Отметим, что завтра, 9 июня сухумский городской суд рассмотрит вопрос об отмене постановления об административном правонарушении в отношении Айнара Хашига.
Отравление «Мистером Сидром»: жидкость была похищена со склада МВД РФ
Полицейские в ходе расследования массового отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» установили, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления МВД по Самарской области. Об этом сообщило в четверг МВД России.
«Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», – говорится в сообщении ведомства. Утверждается, что задержаны двое жителей Самары, предположительно причастные к хищению, и сержант полиции, «осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию».
В связи со случившимся от должности освобождены заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, а также начальник самарского центра хозяйственного обслуживания МВД.
Из сообщения неясно, были ли похитители связаны с производителями сидра, и была ли именно эта жидкость причиной отравления тех, кто пил «Мистер Сидр».
По официальным данным, общее число пострадавших в результате отравления в регионах России составляет 96 человек, из них 30 человек скончались. Большинство отравилось в Ульяновской области, однако погибшие и пострадавшие есть и в других регионах, прежде всего в Поволжье. В напитке «Мистер Сидр» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата.
Шойгу заявил об отбитом наступлении, Украина - о локальных боях
Украинские силы ведут локальные бои на Запорожском направлении, стремясь выйти на более выгодные рубежи на будущее. Об этом заявил в четверг представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Более подробных сведений он не привёл.
Российские провоенные блогеры с минувшей ночи сообщают об ожесточённых боях и наступлении крупных украинских сил южнее города Орехов в направлении подконтрольного России города Токмак. Утверждается, что украинские силы несут большие потери, в том числе в бронетехнике.
Днём в четверг министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что пресечена попытка вооруженных сил Украины прорвать российскую оборону на запорожском направлении. По утверждениям Шойгу, «на всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошёл». Российский министр утверждает, что Украина потеряла 945 человек и более 30 танков. О российских потерях в этот раз Шойгу не сказал.
Российский министр уже во второй раз за последнюю неделю выступил с заявлением об отражении украинского наступления. В прошлый раз он называл ещё более впечатляющие цифры украинских потерь – более 3 тысяч украинских военных и сотни единиц бронетехники, включая восемь танков «Леопард».
Каких-либо независимых подтверждений таких больших потерь и самих попыток крупного наступления нет. Российские провоенные телеграм-каналы публикуют фото и видео, на которых видна подбитая техника, как утверждается, украинская, однако неясно, где и когда сделана эта съёмка. В частности, нет документального подтверждения потери Украиной хотя бы одного «Леопарда».
Украинское командование обычно воздерживается от информации об активных действиях своих войск. Ряд комментаторов называют нынешние операции украинских сил в Запорожской области разведкой боем. В условиях активных боевых действий независимо подтвердить утверждения сторон весьма затруднительно.
ABC News со ссылкой на двух неназванных представителей украинских властей сообщает, что наступление Украины, о подготовке к которому говорилось последние месяцы, уже началось. Официально представители украинского руководства говорят, что о начале наступления говорить пока рано. Президент Владимир Зеленский заявил, в частности, что, когда оно начнётся, это «все увидят».
Расмуссен: некоторые страны НАТО могут ввести войска в Украину
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал в интервью The Guardian, что некоторые страны альянса могут разместить в Украине свои войска, если Киеву не предоставят гарантий безопасности на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле.
«Если НАТО не сможет договориться о четком пути продвижения Украины [к вступлению в альянс], существует явная возможность того, что некоторые страны по отдельности могут принять меры», — заявил он.
Как пишет «Новая газета-Европа», Расмуссен не исключает, что такие шаги могут предпринять Польша и страны Балтии.
«Поляки чувствуют, что слишком долго Западная Европа не прислушивалась к их предупреждениям против истинно русского менталитета», — сказал экс-генсек НАТО.
Расмуссен заявил, что Украине «крайне необходимо получить письменные гарантии безопасности, желательно — до саммита, но вне рамок НАТО». Они должны охватывать обмен разведданными, совместную подготовку Украины, увеличенное производство боеприпасов и достаточные для сдерживания России поставки оружия.
По мнению датского политика, «сейчас набирает силу движение за эти идеи», в том числе во Франции.
Расмуссен возглавлял НАТО с 2009 по 2014 год. После него на пост генсека альянса заступил норвежский политик Йенс Столтенберг. С 2016 по 2019 год Расмуссен являлся внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
В Канаде сотни пожаров – дым накрыл Нью-Йорк и Вашингтон
В Канаде зафиксировано несколько сотен лесных пожаров – десятки тысяч канадцев эвакуированы, дым накрыл американские города, жителям раздают респираторы.
По признанию местных властей, около ста пожаров на востоке Канады вышли из-под контроля. Сообщается, что среди людей жертв нет, однако 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Столицу Оттаву и крупнейший город страны – Торонто – заволокло дымом.
Дым дошёл и до городов США. Десятки миллионов американцев получили предупреждения о плохом качестве воздуха – жителей восточного побережья просят оставаться дома. Из-за дыма в городах отменены авиарейсы, театральные постановки, спортивные состязания, уличные экскурсии. По данным компании IQAir, сейчас в Нью-Йорке самое плохое качество воздуха среди крупных городов мира.
Синоптики надеются на смену направления ветра. Канадские чиновники опасаются, что нынешний сезон лесных пожаров может стать худшим за всю историю страны. Он начался раньше, чем обычно, из-за сухой почвы и быстро развивается.
- Учёные подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
В России недовольны высокой стоимостью билетов в Грузию
Туристы и туроператоры в России недовольны высокой стоимостью билетов в Грузию. Статьи об этом опубликовали российские СМИ.
Запуск авиарейсов в Грузию не оправдал ожиданий, пишут «Аргументы и факты», добавляя, что самолеты летают полупустыми. Издание публикует комментарии жителей трех российских городов.
- Алексей Скоричев, Санкт-Петербург: «Ужас как дорого. Билеты из Москвы до Тбилиси на Georgian Airways стоят от 60 тысяч до 66 тысяч рублей туда-обратно (730-800 долларов – ред.), наши авиакомпании лишь на 3 тысячи рублей дешевле. Сумасшедшие деньги. За такую цену можно в Таиланд слетать, а билеты в Индию стоят в два раза меньше. Они сошли с ума!»
- Анастасия Воротникова, Москва: «Я не понимаю, зачем запускали рейсы в Грузию. Это направление всегда было для бюджетных туристов, для людей, у которых денег в обрез. Проще снова полететь в Армению за 15-20 тысяч рублей туда-обратно, и оттуда добираться до Тбилиси маршруткой. Лучше бы запрет оставался!».
- Владимир Хмаров, Тюмень: «Я поражён, что ещё и продвигают – мол, летите через Тбилиси в Европу. Да билеты стоят дороже, чем у турок! Откровенно наживаются. Действительно, экономней полететь в Дели, цены на Грузию бешеные».
Как пишет «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на туроператоров, спрос на туры в Грузию и отдых на море есть, однако продажи пока единичны.
«Туристы не готовы отдавать большие деньги за авиабилеты и ждут снижения стоимости. Поэтому пока о восстановлении уровня продаж до доковидных показателей говорить не приходится. Кроме того, россиян смущают недружественные действия со стороны некоторых активистов в Грузии. Большинство в такой ситуации предпочитает другие, более предсказуемые направления», — пояснили в пресс-службе туркомпании «Интурист».
Ранее в Российском союзе туриндустрии также отметили отсутствие ажиотажного спроса на поездки в Грузию из-за высоких цен на авиабилеты, однако, как считают в организации, запуск дополнительных рейсов будет шагом к восстановлению массового турпотока из России.
Напомним, что в авиакомпании Georgian Airways предлагают россиянам транзитные рейсы в Европу. Однако и в данном случае стоимость билетов довольно высока. К примеру, минимальная стоимость билетов Москва-Тбилиси-Париж и Париж-Тбилиси-Москва составляет 1200 долларов. С 15 июня грузинская авиакомпания запускает новый рейс в Салоники, с 5 июня –– в Ниццу.
Глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили недавно сказал «Эху Кавказа», что он недоволен загруженностью рейсов между Тбилиси и Москвой.
- 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Грузинские авиационные власти уже выдали разрешение на выполнение полетов авиакомпании «Азимут», которая начала полеты между Москвой и Тбилиси с 19 мая, и Georgian Airways, начавшей полеты с 20 мая. С июня рейсы планирует выполнять Red Wings по маршрутам Сочи-Тбилиси и Москва-Кутаиси.
Зеленский прибыл в пострадавшую от затопления Херсонскую область
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пострадавшую от затопления Херсонскую область. Об этом сообщается в его социальных сетях.
Зеленский отчитался о проведении координационного совещания по ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, где поднимались вопросы эвакуации населения, ликвидации чрезвычайной ситуации, организации жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы региона и военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.
«Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины», – говорится в сообщении.
Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на шестое июня. Она расположена выше Херсона по течению Днепра в поселке Новая Каховка. Назначенный Россией глава «городской администрации» оккупированной Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что погибли пять человек, 41 человек пострадал.
В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, людей вывозили с территорий, которые прилегают к Днепру – для этого пустили эвакуационные поезда. Однако глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что украинские власти эвакуируют людей только с правого берега Днепра: левый берег оккупирован российскими войсками.
Мэр города Олешки Евгений Рыщук в комментарии «Суспiльне» сказал, что оккупационные власти к вечеру седьмого июня начали эвакуировать людей с крыш. По его словам, люди собираются в больнице, рядом находится дом культуры и бомбоубежище, но туда никого не запускают.
Украина, ЕС и Великобритания возложили ответственность за произошедшее на Россию, Киев считает, что речь идет о «подрыве конструкций изнутри» в надежде остановить контрнаступление ВСУ. Российская сторона отвергает обвинения и называет прорыв Каховской ГЭС «преднамеренной диверсией Украины».
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