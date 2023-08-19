Власти Чернигова сообщили об ударе баллистической ракетой

Российские войска нанесли удар по центру Чернигова. Об этом в телеграме написал глава областной администрации Вячеслав Чаус. По предварительным данным, погибли пять человек, более 40 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.

По городу, по всей вероятности, выпустили баллистическую ракету.

Видео последствий атаки опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что удар пришелся на район политехнического университета и театра.

По данным телеграм-канала «Труха-Украина», в здании драмтеатра проходила выставка производителей беспилотников. Мероприятие организовано областной администрацией.

В комментариях к афише выставки в инстаграме местные жители выражают возмущение анонсированием публичного мероприятия в прифронтовом городе. По словам пользователей, проведение выставки могло спровоцировать российский ракетный удар.

Ранее в Чернигове объявляли воздушную тревогу. Из-за близости к российской границе подлетное время баллистических ракет в Чернигове – около одной минуты.

Кроме того, власти Киева сообщили о взрыве в городе. Тревогу там не объявляли. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрыв произошел в промзоне, там случился пожар. Информации о пострадавших и о том, связано ли случившееся с российской атакой, Кличко не привел.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, пожар произошел на территории государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

«Однозначно не прилет. Есть пострадавшие работники экспертной службы», – отметил Клименко.