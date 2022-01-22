Власти ФРГ дистанцировались от слов командующего ВМС о Крыме и Путине

Министерство обороны Германии дистанцировалось от слов командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, об аннексированном Крыме, президенте России Владимире Путине и последних действиях России по отношению к Украине.

Выступая на конференции в индийском Институте оборонных исследований, германский адмирал, в частности, высказал мнение, что главная цель угроз, с которыми выступает Россия по отношению к Украине, – добиться того, чтобы Запад «с уважением» относился к России и лично президенту Владимиру Путину. По мнению Шенбаха, Западу совсем не трудно оказать ему это уважение, «которого он добивается и, возможно, заслуживает». По мнению адмирала, отношения с Россией важны, в частности, для Германии, поскольку эта страна может сыграть важную роль в противостоянии с Китаем. Шенбах отметил, что наращивание российской группировки у границ с Украиной является проблемой, но тут же добавил, что «Крымский полуостров никогда не вернется (в состав Украины), и это факт».

Подобная позиция относительно принадлежности аннексированного Крыма противоречит официальной позиции Германии и ее союзников, которые продолжают считать Крым незаконно аннексированной территорией Украины и требуют от России его возвращения.

По словам представителя Минобороны Германии, слова адмирала не соответствуют официальной позиции Берлина, а сам он вызван в понедельник на беседу в министерство. Сам адмирал уже извинился в соцсетях, назвав свои слова личным мнением, а его высказывание – «явной ошибкой».

МИД Украины резко отреагировал на слова германского адмирала. Представитель ведомства Олег Николенко выразил убеждение, что Крым вернется под контроль Украины, в том числе благодаря усилиям ее партнеров. «Попытки понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должны иметь свои границы – моральные, политические и с точки зрения безопасности», – заявил представитель МИД. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, напомнил о том, что Германия отказывается поставлять Украине вооружение. По его словам, последние заявления, звучащие в Берлине, «не соответствуют уровню отношений» двух стран.