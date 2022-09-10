Власти Молдовы запретили Air Moldova возобновлять рейсы в Москву

Управление гражданской авиации Республики Молдова запретило национальной авиакомпании Air Moldova возобновлять рейсы из Кишинева в Москву. Об этом заявил в субботу вице-премьер Андрей Спыну.

О причинах такого решения он не сообщил.

Молдова приостановила авиасообщение с Россией после российского вторжения в Украину 24 февраля.

Air Moldova сообщила 9 сентября, что рассчитывает возобновить полеты из Кишинева в Москву с 1 октября. Авиакомпания заявила, что к ней поступали «многочисленные обращения граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями».

Наземным путем из России в Молдову сейчас проехать невозможно. Единственный путь - на самолете с пересадкой, например в Стамбуле или Ереване.

Для осуществления прямых рейсов в Москву из Молдовы самолеты должны лететь над воздушным пространством или Украины, что невозможно из-за войны, или же Румынии. Страны ЕС после российского вторжения в Украину закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России, однако самолеты из третьих стран летать через воздушное пространство ЕС в Россию могут - в частности, осуществляются рейсы из Белграда в Москву и обратно.