Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра

Во Франции задержали еще пять подозреваемых в ограблении Лувра. Об этом рассказала прокурор Парижа Лора Беккюо. По ее словам, предполагаемых преступников поместили под стражу в среду вечером. Среди задержанных, как подчеркнуло следствие, один из четырех грабителей, участвовавших в краже.

Обнаружить драгоценности, общую стоимость которых оценивают в 88 миллионов долларов, по-прежнему не удалось, передает RFI.

Прокурор Парижа пока не объяснила, какую именно роль играли в ограблении все подозреваемые. Полиция задержала их накануне вечером в 16-м округе Парижа и ближайших пригородах столицы. Одного из тех, кто оказался под стражей, называют возможным «коммандо» операции.

Всего по делу об ограблении Лувра задержали семь человек — по меньшей мере двое из них частично признали свою вину.

Полиции по-прежнему не удалось обнаружить украденное, несмотря на проведенные обыски.

«Я бы сказала, что, как и любое расследование, это похоже на нить Ариады, – сказала Лора Беккюо утром в четверг, — Я хочу очень четко сказать тем, у кого сейчас находятся драгоценности, что, очевидно, правосудие учтет отсутствие ущерба от этого ограбления. Сотрудничество со следствием, конечно, будет учтено при вынесении приговора»

Накануне Лора Беккюо в ходе пресс-конференции отметила, что вернуть украденные драгоценности «еще не поздно».